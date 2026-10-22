Cutremur de 7 grade în China! Pământul s-a zguduit puternic în Tibet. Ce se știe despre seismul produs la doar 10 km adâncime

Un cutremur puternic a lovit China, joi, în apropiere de nordul Tibetului. Seismul a avut o magnitudine de 7 și s-a resimțit în mai multe zone.

Un cutremur puternic s-a produs în China, joi, în jurul orei locale 22:33. Seismul a avut loc în nordul Tibetului, la o adâncime de aproape 10 kilometri, iar epicentrul s-a aflat la circa 400 de kilometri de Lhasa. Cutremurul s-a resimțit în mai multe zone, inclusiv în India și ar fi fost cel mai puternic din ultimii cinci ani într-o zonă cu activitate seismică intensă.

Cutremur de 7 grade în China

Joi, în jurul orei locale 22:33, s-a produs un cutremur puternic, de 7 grade, în Tibet, China. Seismul a avut loc într-o zonă de mare altitudine din Nagqu, în nordul Tibetului, potrivit Centrului Chinez pentru Rețele Seismice, citează Mirror.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de aproape 10 kilometri. Epicentrul a fost la aproape 400 de kilometri de Lhasa. Un cutremur produs la 10 kilometri adâncime ar putea însemna zguduiri puternice la suprafață.

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În imaginile postate pe rețelele de socializare se vede cum oamenii se grăbesc să iasă dintr-o clădire care se clatină în urmă cutremurului puternic. Orașul în care s-a produs seismul se află în nordul Tibetului și are o populație de aproximativ 500.000 de locuitori. Cutremurul s-a resimțit și în apropiere. Până acum, nu există informații despre pagubele provocate de cutremur. Există informații potrivit cărora seismul s-ar fi resimțit și în India.

Seismul de joi ar fi cel mai puternic din ultimii 5 ani într-o zonă cu activitate seismică intensă

Cutremurul de astăzi ar fi cel mai puternic din ultimii 5 ani într-o zonă cu o activitate seismică intensă.

Potrivit Centrului Chinez de Rețele Seismice, în ultimii 5 ani s-au produs 54 de cutremure cu magnitudinea de cel puțin 3 pe o rază de 200 de kilometri în jurul epicentrului, seismul de acum fiind cel mai puternic dintre acestea, mai scrie sursa citată.

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