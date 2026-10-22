Antena Căutare
Home News Extern Cutremur de 7 grade în China! Pământul s-a zguduit puternic în Tibet. Ce se știe despre seismul produs la doar 10 km adâncime

Cutremur de 7 grade în China! Pământul s-a zguduit puternic în Tibet. Ce se știe despre seismul produs la doar 10 km adâncime

Un cutremur puternic a lovit China, joi, în apropiere de nordul Tibetului. Seismul a avut o magnitudine de 7 și s-a resimțit în mai multe zone.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 19:00 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 19:28
Cutremur de 7 grade în China | Profimedia
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un cutremur puternic s-a produs în China, joi, în jurul orei locale 22:33. Seismul a avut loc în nordul Tibetului, la o adâncime de aproape 10 kilometri, iar epicentrul s-a aflat la circa 400 de kilometri de Lhasa. Cutremurul s-a resimțit în mai multe zone, inclusiv în India și ar fi fost cel mai puternic din ultimii cinci ani într-o zonă cu activitate seismică intensă.

Cutremur de 7 grade în China

Joi, în jurul orei locale 22:33, s-a produs un cutremur puternic, de 7 grade, în Tibet, China. Seismul a avut loc într-o zonă de mare altitudine din Nagqu, în nordul Tibetului, potrivit Centrului Chinez pentru Rețele Seismice, citează Mirror.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de aproape 10 kilometri. Epicentrul a fost la aproape 400 de kilometri de Lhasa. Un cutremur produs la 10 kilometri adâncime ar putea însemna zguduiri puternice la suprafață.

Articolul continuă după reclamă

În imaginile postate pe rețelele de socializare se vede cum oamenii se grăbesc să iasă dintr-o clădire care se clatină în urmă cutremurului puternic. Orașul în care s-a produs seismul se află în nordul Tibetului și are o populație de aproximativ 500.000 de locuitori. Cutremurul s-a resimțit și în apropiere. Până acum, nu există informații despre pagubele provocate de cutremur. Există informații potrivit cărora seismul s-ar fi resimțit și în India.

Seismul de joi ar fi cel mai puternic din ultimii 5 ani într-o zonă cu activitate seismică intensă

Cutremurul de astăzi ar fi cel mai puternic din ultimii 5 ani într-o zonă cu o activitate seismică intensă.

Potrivit Centrului Chinez de Rețele Seismice, în ultimii 5 ani s-au produs 54 de cutremure cu magnitudinea de cel puțin 3 pe o rază de 200 de kilometri în jurul epicentrului, seismul de acum fiind cel mai puternic dintre acestea, mai scrie sursa citată.

Citește și: Ce spun seismologii despre urmările cutremurului de 4.8 produs în data de 19 octombrie 2026. Avertismentele și recomandările lor

Un bărbat și-a îmbrățișat soția prea strâns și i-a rupt 5 coaste. Ce s-a întâmplat apoi...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Consuelo Mutu după divorţ. Cum arată acum şi din ce face bani Ce s-a ales de Consuelo Mutu după divorţ. Cum arată acum şi din ce face bani
Observatornews.ro Singura ţară din lume fără ţânţari. Motivul pentru care insectele nu rezistă aici Singura ţară din lume fără ţânţari. Motivul pentru care insectele nu rezistă aici
Antena 3 O angajată a Poștei a fost sancționată pentru că a lucrat în plus 75 de minute, în Italia O angajată a Poștei a fost sancționată pentru că a lucrat în plus 75 de minute, în Italia
SpyNews Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă” Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Un bărbat și-a îmbrățișat soția prea strâns și i-a rupt 5 coaste. Ce s-a întâmplat apoi
Un bărbat și-a îmbrățișat soția prea strâns și i-a rupt 5 coaste. Ce s-a întâmplat apoi
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Patru semne importante ce arată că liderul Kim Jong Un nu este mort. Adevărul din spatele zvonurilor
Patru semne importante ce arată că liderul Kim Jong Un nu este mort. Adevărul din spatele zvonurilor
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională”
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani!
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani! BZI
Impozitul pe locuințe ar putea crește de 27 de ori. Consultant financiar avertizează: „Oamenii vor fi nevoiți să-și vândă casele”
Impozitul pe locuințe ar putea crește de 27 de ori. Consultant financiar avertizează: „Oamenii vor fi nevoiți... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Filmul atacului cu maceta de la liceul din Pitești. Elevii ar fi avut un conflict mai vechi
Filmul atacului cu maceta de la liceul din Pitești. Elevii ar fi avut un conflict mai vechi Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x