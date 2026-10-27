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Facturi mai mici la căldură, de la 1 noiembrie 2026. Ce români beneficiază de reducere și câți bani vor economisi

Românii racordați la sistemul centralizat de termoficare vor plăti facturi mai mici începând cu 1 noiembrie 2026, până în 31 martie 2027. Cota de TVA va scădea de la 21% la 11%, ceea ce aduce un cost mai mic al facturilor.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 18:29 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 18:34
Facturile la energie vor scădea din 1 noiembrie 2026. | Pexels
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Vești bune pentru o categorie de români! Persoanele care au locuințe racordate la sistemul centralizat de termoficare vor beneficia de facturi mai mici. Reducerea cotei de TVA este valabilă în intervalul 1 noiembrie 2026 - 31 martie 2027, când consumul este mai mare.

Prețul gigacaloriei scade începând cu 1 noiembrie 2026

Măsura de reducere a prețului gigacaloriei se aplică în fiecare an în perioada 1 noiembrie-31 martie, conform prevederilor Codului fiscal. Această măsură intră în vigoare anual în perioada sezonul rece, când temperaturile scad, iar consumul de căldură este mai mare.

Facturile se ieftinesc odată cu reducerea cotei de TVA de la 21% la 11%, nu pentru că prețul de bază ar scădea. În prezent, prețul gigacaloriei este de aproximativ 400 de lei, iar după data de 1 noiembrie, acesta va ajunge la 365-370 de lei, conform Digi24.

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Așadar, consumatorii racordați la sistemul centralizat de încălzire vor beneficia de o reducere de aprocimativ 30 de lei pentru fiecare gigacalorie consumată.

Consumul este căldură este determinat de fiecare regiune din țară, pentru că în zonele mai calde este mai mic, iar în județele unde temperaturile sunt mai scăzute, consumul este mai mare. În București, consumul estimat pentru un apartament cu două camere, în luna noiembrie, este de aproximativ 0,8-1,2 gigacalorii.

Cine beneficiază de reducere

Modificarea cotei de TVA nu se aplică doar locuințelor racordate la sistemul centralizat de încălzire, ci și spitalele publice și private, instituțiile de învățământ, organizațiile neguvernamentale, unități de cult și furnizori acreditați de servicii sociale, publici sau privați.

Această măsură este prevăzută la articolul 291 alineatul (2) litera k) din Codul fiscal și este menită să le ofere românilor facturi mai accesibile în sezonul rece, când valoarea acestora crește semnificativ.

Așadar, începând cu 1 noiembrie 2026, facturile la căldură pentru locuințele și clădirile racordate la sistemul centralizat de încălzire vor fi calculate cu o cotă de TVA de 11%. După data de 31 martie 2027, cota de TVA va reveni la 21%.

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