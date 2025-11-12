Antena Căutare
Odată cu venirea frigului, mulți români se grăbesc să dea termostatul mai tare, sperând să-și încălzească rapid locuințele. Rezultatul? Facturi tot mai mari și un consum crescut de energie.

Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 15:36 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 17:03
Ce truc au românii pentru a păstra căldura în locuință, iar facturile mici. La ce s-au gândit

Totuși, experții în eficiență energetică spun că există un truc simplu, eficient și, mai ales, gratuit, care ajută la păstrarea căldurii în casă fără niciun cost suplimentar.

Potrivit specialiștilor citați de platforma Selectra.net, secretul constă într-un gest banal, dar extrem de eficient: tragerea jaluzelelor și a perdelelor la apusul soarelui, în jurul orei 16:30–17:30, în funcție de perioada iernii. Acest obicei ajută la reținerea căldurii acumulate în timpul zilei, reducând nevoia ca centrala sau caloriferele să funcționeze la capacitate maximă, potrivit observatornews.ro.

Experții italieni de la ENEA – Agenția Națională pentru Tehnologii Noi, Energie și Dezvoltare Durabilă – au explicat că ferestrele sunt responsabile pentru 10–15% din pierderile de căldură dintr-o locuință. Acoperindu-le cu jaluzele, rolete sau draperii groase, se formează un veritabil „scut termic” care împiedică răcirea aerului interior.

Trucuri simple pentru o casă mai caldă și facturi mai mici

Pe lângă acest gest, specialiștii recomandă câteva măsuri ușor de aplicat:

  • Menținerea unei temperaturi interioare de aproximativ 19°C, considerată optimă pentru confort și economie.
  • Întreținerea regulată a centralei și a caloriferelor, pentru a le menține eficiența maximă.
  • Verificarea izolației locuinței și înlocuirea ferestrelor vechi sau neetanșe.
  • Evitarea blocării caloriferelor cu mobilier sau perdele, care împiedică circulația aerului cald.
  • Închiderea ușilor camerelor nefolosite, pentru a păstra căldura în spațiile ocupate.
  • Folosirea luminii solare în timpul zilei, prin deschiderea draperiilor, pentru a încălzi natural locuința.

În plus, aerisirea zilnică rămâne esențială, chiar și în sezonul rece. Deschiderea ferestrelor pentru câteva minute pe zi ajută la prevenirea apariției mucegaiului și la menținerea unui aer curat, fără pierderi semnificative de căldură.

Economie și grijă pentru mediu

Specialiștii subliniază că scăderea temperaturii termostatului cu un singur grad poate reduce factura la energie cu până la 7%. În combinație cu obiceiurile simple de izolare și utilizare eficientă a căldurii, fiecare gospodărie poate economisi sume importante pe parcursul iernii, contribuind în același timp la reducerea consumului de energie și la protejarea mediului.

Astfel, se pare că românii care au adoptat acest mic truc se pot bucura de o locuință călduroasă și facturi mai mici — fără investiții costisitoare, ci doar cu un gest simplu făcut în fiecare seară.

