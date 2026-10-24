Germania vrea să schimbe ziua de muncă de 8 ore. Angajații ar putea lucra 12 ore pe zi. Ce prevede noua reformă

Germania pregătește schimbarea programului de muncă de 8 ore. Cum ar putea fi introduse turele de 12 ore și ce drepturi vor avea angajații.

Ziua de muncă de opt ore, una dintre regulile de bază ale legislației germane, ar putea suferi modificări importante. Guvernul de la Berlin pregătește o reformă care ar permite organizarea unor programe de lucru de până la 12 ore pe zi, în anumite condiții.

Propunerea a provocat dispute între partidele aflate la guvernare, angajatori și sindicate. Iată ce s-ar putea schimba pentru milioane de salariați și de ce autoritățile susțin că nu urmăresc creșterea numărului total de ore lucrate!

Guvernul condus de Friedrich Merz intenționează să schimbe modul în care este stabilită durata maximă a programului de lucru, astfel încât angajații să poată avea zile mai lungi de muncă, compensate printr-un program redus în alte zile.

În prezent, legislația germană pornește de la o limită de opt ore de muncă pe zi. Există posibilitatea prelungirii programului la zece ore, însă numai dacă sunt respectate condițiile prevăzute de lege.

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Noua reformă ar putea schimba această regulă. În locul unei limite maxime zilnice, autoritățile vor să introducă posibilitatea calculării timpului de lucru la nivelul întregii săptămâni. Măsura este prezentată drept o soluție pentru companiile care au nevoie de mai multă flexibilitate, dar a stârnit îngrijorări în rândul sindicatelor.

Germania vrea să schimbe programul de lucru de opt ore. Cum ar putea ajunge angajații să muncească 12 ore pe zi

În centrul reformei se află o schimbare aparent simplă, dar cu efecte importante: înlocuirea limitei zilnice a timpului de muncă cu una săptămânală.

Conform www.bundesregierung.de, Guvernul german intenționează să permită o organizare mai flexibilă a programului, astfel încât orele de muncă să poată fi distribuite diferit de la o zi la alta. Practic, un angajat ar putea lucra mai mult într-o anumită zi și mai puțin în alta, fără ca numărul total de ore să crească automat.

De exemplu, un program de 40 de ore pe săptămână ar putea fi împărțit în patru zile de câte zece ore, în locul celor cinci zile obișnuite de câte opt ore. Într-un alt scenariu, acolo unde legislația și condițiile de muncă ar permite, unele zile ar putea ajunge la 12 ore, urmate de zile cu program redus sau libere.

Guvernul german subliniază că obiectivul nu este creșterea numărului total de ore lucrate, ci schimbarea modului în care acestea sunt repartizate.

Ce spune legea din Germania în prezent. Câte ore poate lucra un angajat

Conform www.gesetze-im-internet.de, articolul 3 din Legea germană privind timpul de lucru, cunoscută sub numele de Arbeitszeitgesetz, stabilește că durata zilnică a muncii nu trebuie să depășească, în mod obișnuit, opt ore.

Programul poate fi prelungit la zece ore, cu condiția ca media să nu depășească opt ore pe zi lucrătoare într-un interval de șase luni calendaristice sau 24 de săptămâni.

Legea stabilește și pauze obligatorii

Pentru un program care depășește șase ore, angajatul trebuie să beneficieze de cel puțin 30 de minute de pauză. Dacă durata muncii depășește nouă ore, pauza minimă crește la 45 de minute. În plus, între două perioade de muncă trebuie asigurate, de regulă, cel puțin 11 ore consecutive de odihnă. Există deja excepții pentru anumite domenii de activitate, însă acestea nu înseamnă că orice angajator poate introduce, după bunul plac, ture de 12 ore.

De ce vor angajatorii germani schimbarea programului de muncă

Companiile susțin că organizarea activității s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, iar legislația nu mai răspunde întotdeauna nevoilor economiei. În turism, restaurante, industrie sau în domeniile în care activitatea depinde de proiecte și comenzi, volumul de muncă poate varia considerabil de la o zi la alta.

O companie poate avea nevoie de mai mulți angajați într-o anumită perioadă, în timp ce în alte zile activitatea este mult mai redusă. Reprezentanții mediului de afaceri consideră că un calcul săptămânal al timpului de lucru ar permite adaptarea programului la aceste fluctuații.

Conform www.dw.com, organizațiile patronale germane susțin că actuala legislație limitează posibilitățile de organizare a activității, în special în sectoarele cu cerere sezonieră sau cu vârfuri de producție.

Guvernul german spune că angajații nu vor putea fi obligați să lucreze mai mult

Într-un material oficial publicat în octombrie 2026, autoritățile au explicat că reforma urmărește să ofere mai multă flexibilitate atât angajaților, cât și angajatorilor.

Conform www.bundesregierung.de, intenția este ca oamenii să își poată organiza mai bine timpul între obligațiile profesionale și viața de familie.

Guvernul susține că standardele ridicate de protecție a muncii trebuie păstrate și că niciun angajat nu ar trebui constrâns să accepte un program de lucru mai lung împotriva voinței sale.

Sindicatele se opun reformei. De ce sunt îngrijorate de turele de 12 ore

Deși Guvernul vorbește despre flexibilitate, reprezentanții angajaților avertizează că zilele de muncă mai lungi pot avea consecințe asupra sănătății și vieții personale.

Conform www.dw.com, sindicatul german Verdi consideră că prelungirea programului zilnic poate accentua oboseala și poate pune presiune suplimentară asupra persoanelor care au copii sau rude în îngrijire.

O zi de muncă de 12 ore nu înseamnă doar timpul petrecut la serviciu.

La acesta se adaugă deplasarea către locul de muncă, întoarcerea acasă și activitățile personale.

În cazul unui angajat care face o oră până la serviciu și încă una la întoarcere, o tură de 12 ore ar putea însemna 14 ore petrecute în afara locuinței.

Sindicatele se tem că, în anumite domenii, angajații ar putea ajunge să accepte programe prelungite nu pentru că și le doresc, ci din cauza presiunilor exercitate la locul de muncă. Din acest motiv, reprezentanții salariaților cer reguli clare privind acordul angajatului, protecția sănătății și negocierea programului.

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