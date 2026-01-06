Antena Căutare
Se anunță concedieri masive în 2026. Ce angajați riscă să rămână fără locuri de muncă în România

Nu sunt vești bune pentru piața muncii anului 2026. Companiile anunță continuări ale restructurărilor începute anul trecut, iar specialiștii din resurse umane spun care sunt domeniile în pericol. 

Publicat: Marti, 06 Ianuarie 2026, 13:55 | Actualizat Marti, 06 Ianuarie 2026, 15:00
Se anunță concedieri masive în 2026

După ce în 2025, aproape 12.000 de angajaţi au fost concediaţi în România, ceea ce înseamnă de două ori mai mulţi decât în 2024, sunt așteptate concedieri și în 2026. IT-ul, call-centerele și industria auto vor fi cele mai lovite domenii, notează observatornews.ro.

IT-ul, call-centerele și industria auto vor fi cele mai lovite domenii în 2026

În 2026, companiile se concentrează pe eficientizare, automatizare și reducere agresivă a costurilor. ​În tehnologia informaţiilor, posturile de începători vor fi primele eliminate, iar numărul angajărilor din acest sector a scăzut cu aproape 20% anul trecut, dublu față de media generală a pieței muncii.

Specialist HR: „Sunt companii care au și anunțat un număr de restructurări”

„Vom vedea o eficientizare în direcția automatizărilor, vom vedea angajatori care și mai mult vor investi în AI să își eficientizeze businessurile. Probabil cei mai afectați vor fi cei la început de cariera, juniorii, pentru că sunt primele roluri, joburi care pot fi ușor făcute cu ajutorul AI", a declarat pentru Observator Raluca Dumitra, şef marketing, platforma de recrutări.

În 2026 apare nouă categorie de risc major: servicii administrative corporatiste, sau Shared Services. Companiile sunt nevoite să mute activitățile spre țări cu costuri mai mici sau să îmbine munca din Asia cu inteligenţa artificială. Nici retailul nu mai este un domeniu sigur, iar industria auto din Europa traversează o criză. Concedierile din marile fabrici vor continua şi în România.

„Se știe deja în piață că sunt companii care au și anunțat un număr de restructurări. Şi vor fi foarte mulți oameni care vor face munca a 2 sau 3 colegi", a declarat Aida Chivu, specialist HR.

