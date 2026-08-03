Există în continuare domenii de activitate în care angajații câștigă sume apropiate de salariul minim pe economie.

Care e cea mai prost plătită meserie din România. Venitul lunar abia atinge minimul pe economie | Shutterstok

De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie este de 4.325 de lei, iar salariul minim net este de aproximativ 2.699 de lei, în urma majorării adoptate de Guvern, potrivit unei surse.

Majorarea a adus venituri mai mari pentru sute de mii de angajați, însă statisticile, citate de sursa menționată mai sus, arată că unele sectoare continuă să funcționeze cu salarii foarte apropiate de acest prag.

Există o diferență între meserie și domeniu de activitate. Potrivit sursei, statisticile oficiale publicate de Institutul Național de Statistică (INS) și centralizate de EURES clasifică salariile pe sectoare economice, nu pe fiecare ocupație în parte. Astfel, în interiorul unui domeniu pot exista diferențe semnificative între angajați, în funcție de experiență, calificare, regiune sau angajator.

Datele oficiale arată că pescuitul și acvacultura reprezintă, în prezent, domeniul cu cele mai mici salarii medii din România, urmat de unele activități din asistența socială și industria ospitalității.

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Domeniile cu cele mai mici salarii din România

Potrivit celor mai recente date oficiale disponibile, pescuitul și acvacultura înregistrează cel mai mic câștig salarial mediu net din România, de aproximativ 2.884 de lei pe lună.

Acest sector este caracterizat prin:

număr redus de angajați;

activitate sezonieră în multe zone;

productivitate influențată de condițiile naturale;

investiții mai reduse comparativ cu alte industrii.

Foarte aproape se află și activitățile de asistență socială fără cazare, unde salariul mediu net este de aproximativ 2.945 de lei, mai transmite sursa citată.

Aici intră servicii precum:

îngrijirea persoanelor vârstnice;

centre de zi pentru copii;

servicii pentru persoane cu dizabilități;

activități sociale desfășurate în comunitate.

Deși aceste profesii implică un nivel ridicat de responsabilitate și solicitare emoțională, remunerația rămâne modestă.

Un alt domeniu în care salariile sunt, în general, mai mici este HoReCa. Deși veniturile pot fi suplimentate prin bacșișuri sau bonusuri, salariile de bază pentru multe posturi, precum ospătar, ajutor de bucătar, cameristă sau lucrător în restaurant rămân apropiate de salariul minim. Statisticile INS plasează constant hotelurile și restaurantele printre sectoarele cu cele mai mici câștiguri salariale, potrivit sursei.

Motivul pentru care sunt atât de mici salariile în aceste domenii

Nivelul redus al salariilor este influențat de mai mulți factori:

valoarea adăugată mai mică generată de activitate;

profitabilitatea redusă a companiilor;

gradul scăzut de automatizare;

sezonalitatea unor activități;

deficitul investițiilor și productivitatea mai mică.

Potrivit sursei, în multe cazuri, angajatorii oferă salarii apropiate de minimul legal, iar veniturile cresc doar odată cu acumularea experienței sau prin schimbarea locului de muncă.

Cum se compară cu cele mai bine plătite domenii

Potrivit datelor INS, citate de sursa menționată mai sus, cele mai mari salarii medii nete se înregistrează în:

servicii IT și dezvoltare software – aproximativ 12.952 lei;

fabricarea produselor din tutun – aproximativ 11.920 lei;

alte domenii cu valoare adăugată ridicată, precum finanțele sau comunicațiile.

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