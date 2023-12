Giulia și Vlad Huidu, portret superb de familie. Cum s-au pozat alături de copiii lor lânga bradul de Crăciun

Giulia și Vlad, imagine inedită alături de copiii lor în perioada sărbătorilor de iarnă. Iată cum și-au surprins fanii cei doi soți.

Giulia Anghelescu, cunoscută și după mononimul Giulia, a participat anul acesta la show-ul America Express sezonul 6 alături de soțul ei, Vlad Huidu.

Artista împărtășește fiecare moment important din viața ei cu cei 435 000 de urmăritori de pe Instagram, unde postează imagini superbe de fiecare dată.

Deși, Giulia publică des imagini cu familia ei, de această dată a postat o imagine cu adevărat surprinzătoare. Aceasta se mândrește cu un soț minunat și cu doi copii de-a dreptul superbi.

Giulia și Vlad, portret de familie

Pe lângă imaginea emoționantă, artista a ales și o descriere pe măsură pentru poza de familie pe care au făcut-o într-un cadru de excepție. Iată ce le-a transmis Giulia urmăritorilor săi.

„Oare vine Moș Crăciun?

Familia Păpu/ Badass vă urează Sărbători fericiteeee!

Să fiți sănătoși alături de toți cei dragi vouă!

Vă îmbrățișăm!”

Fanii le-au transmis prin intermediul căsuței de comentarii urări pentru un Crăciun fericit și toate gândurile bune.

Iatâ câteva dintre declarații:

„Crăciun binecuvântat! Sunteti deosebiți!”

„Ăla micu e cel mai șmecher. Are o privire! Crăciun fericit!!”

Ce a scris Giulia Anghelescu despre participarea la America Express alături de soțul ei, Vlad Huidu

Giulia Anghelescu și Vlad Hudiu, fac parte din cele 9 echipe care au acceptat provocarea America Express - Drumul Soarelui.

În momentul în care au fost anunțate echipele, artista a scris un mesaj în mediul online prin care spunea că cei doi sunt pregătiți să plece în aventura de pe continentul american și că abia așteaptau să se descopere și în altfel de situații decât cele pe care le întâmpină în viața de zi cu zi.

„Badass couple goes to @americaexpressromania! Sunteti pregatiti? Noi suntem nerabdatori sa plecam in aventura vietii noastre!!! Copiii, familia, prietenii sunt alaturi de noi si au incredere ca ne vom descurca de minune. Asteptam ❤️❤️❤️ voastre in comentarii pentru ca pentru noi conteaza enorm sustinerea voastra! ARE YOU READYYYYY? Let’s do this!!!”, a scris Giulia în mediul online.

Fanii au fost foarte încântați de veste, iar în secțiunea de comentarii au apărut zeci de felicitări. Colegi de breaslă, colegi din emisiune, dar și fani, s-au bucurat că cei doi pleacă în aventura vieții lor și le-au transmis gânduri bune.

„Haidaaaaaa!🤍 VĂ IUBIM!”, a scris Antonia.

„Yuhuuuuu, bine colegii”, a fost comentariul scris de Sânziana Negru care participă și ea la America Express alături de Laura Giurcanu.

„Have fun guysss”, a scris Pufeh, fostul concurent America Express.

