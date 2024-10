Marea iubire a poetului Nichita Stănescu a decedat. Gabriela Melinescu a fost o prezență importantă în literatura suedeză

Este doliu în lumea literată. Scriitoarea Gabriela Melinescu s-a stins din viață. Iată cât de apreciată era marea iubire a lui Nichita Stănescu în țara de adopție.

Lumea literară a pierdut un om important, un ambasador al literaturii. Gabriela Melinescu s-a stins din viață, la vârsta de 82 de ani, în Suedia, țara în care se mutase din anul 1975.

Pentru cei care o cunosc prea puțin sau o alătură operei lui Nichita Stănescu, Gabriela Melinescu a fost mult mai mult de atât. Ea și-a împrumutat vocea literaturii române în afara granițelor țării, devenind o constantă în Suedia.

Poetă, prozatoare, traducătoare şi graficiană, Gabriela Melinescu s-a stabilit în Suedia, după căsătoria cu editorul suedez René Coeckelberghs, la vârsta de 33 de ani.

Dacă atunci când era în țară poezia ei era pusă lângă sau în opoziție cu cea a lui Nichita Stănescu, totul s-a schimbat la plecarea în Suedia. Aceasta a publicat cinci volume de poezie și nouă de proză, a tradus masiv și a pictat.

Munca Gabrielei Melinescu a apropiat literatura română de cea suedeză și invers. Acest lucru a înseamnat o deschider majoră a lumii literare românești.

La data de 15 octombrie 2024, Institutul Cultural Român a făcut public decesul acesteia.

„Institutul Cultural Român a aflat cu mare întristare vestea trecerii în neființă a Gabrielei Melinescu, una dintre cele mai cunoscute şi apreciate scriitoare din România, stabilită în Suedia din anul 1975. Scriitoarea a decedat, pe data de 15 octombrie 2024, la vârsta de 82 de ani, la Stockholm.

Poetă, prozatoare, traducătoare şi graficiană, autoare a peste 20 de volume, Gabriela Melinescu s-a stabilit în Suedia, la vârsta de 33 de ani și s-a impus rapid în elita literară a acestei țări.

<<Poeta a îmbogățit spațiul scandinav prin literatura ei, Suedia are motive să îi fie foarte recunoscătoare.Am avut și bucuria de a colabora în cadrul unor proiecte de traducere a poeziei românești, printre care și opera Ilenei Mălăncioiu. Am fost onorată că am participat la celebrarea operei Gabrielei Melinescu, la Institutul Cultural din Stockholm, când ea a împlinit 80 de ani>>, a declarat scriitoarea suedeză Agneta Pleijel.

<<Gabriela Melinescu a fost o neobosită promotoare a literaturii române în Suedia timp de aproape cinci decenii, precum și o adevarătă ambasadoare culturală a Suediei în România, după căderea comunismului, când a putut să călătorească în România, să publice din nou și să restabilească legătura cu țara natală.Îi suntem profund recunoscători pentru moștenirea sa literară și pentru totefortul pe care l-a făcut, pentru a crea legături culturale trainice între România și Suedia>>, a precizat Bogdan Popescu, directorul Rumänska kulturinstitutet”, este mesajul postat de Institutul Cultural Român.

Mai mulți scriitori și oameni de litere și-au exprimat regretul sincer pentru plecarea dintre noi a Gabrielei Melinescu.

Relația Gabrielei cu Nichita Stănescu a fost una tumultoasă, toxică chiar, care la un moment dat s-a încheiat, eliberând-o pe frumoasa poetă.

„Am avut şi eu o mare iubire totală, dusă nu până la capăt, ci până în pânzele albe ale capătului”, punea în cuvinte Nichita Stănescu dragostea pentru Gabriela Melinescu.

Moartea ei reprezintă o mare pierdere pentru artă și frumos.