Un bărbat a înapoiat o carte împrumutată de la bibliotecă după 84 de ani și a plătit penalităție. La ce sumă s-a ajuns

După 84 de ani, câteva generații și bombardamente, o carte a revenit acolo unde îi este locul. Nu mică le-a fost mirarea angajaților unei librării din Marea Britanie când într-o zi, un bărbat a venit să returneze cartea împrumutată în urmă cu peste 8 decenii. Povestea face acum înconjurul lumii.

O carte a fost returtantă la bibliotecă după 84 de ani. Suma uriașă la care au ajuns penalitățile

Paddy Riordan a descoperit pentru prima dată cartea „Red Deer” a lui Richard Jefferies în timp ce făcea curat în casa mamei sale, anul trecut. Bărbatul a hotărât să o păsteze, dar habar nu avea, la acel moment, ce agitație va provoca decizia lui de a o returna la bibliotecă, cu o întârziere de nu mai puțin de 30.695 de zile, transmite BBC.com.

Potrivit sursei menționate, copia celebrei cărția a fost împrumutată de la Earlsdon Library, Coventry, în 1938 de regretatul căpitan William Humphries. Acum, neptoul lui a dus-o înapoi, acolo unde îi este, de fapt, locul.

„Simt că am șters crima bunicului meu”, a glumit acesta întrebat fiind de motivul gestului său.

Citește și: O tânără și-a cumpărat o carte veche de pe internet, dar când a deschis-o a făcut o descoperire uriașă. Peste ce a putut să dea

Domnul Riordan a venit hotărât să plătească și penalităție acumulate în cei 84 de ani și, din fericire pentru el, aceastea au fost calculate la valoarea banilor din anul în care cartea a fost închiriată, respectiv 1930.

Astfel, el a returnat romanul, alături de penalități, sub formă de o donație, în valoare de 18,27 lire sterline. În cazul în care ar fi fost calulcate la valoarea lirei sterline din prezent, aceasta s-ar fi ridicat la uriașa sumă de 7,673 de lire sterline, mai trasmite aceeași sursă.

„Este o bucată atât de frumoasă din istoria bibliotecii”, a spus Lucy Winter, coordonatorul instituției. [Dl Riordan] a fost atât de amabil și a fost foarte frumos din partea lui să doneze amenda înapoi bibliotecii”, a mai spus aceasta.

Bărbatul, tată a doi copii, care locuiește în apropiere de Saffron Walden, Essex, a spus că s-a gândit că va fi „distractiv” pentru bibliotecă să-și recupereze cartea după atât de mult timp.

Bunicul lui, Căpitanul Humphries împrumutase cartea pentru fiica sa Anne, în vârstă de șase ani, adică mama domnului Riordan, care a murit recent.

Acesta ar fi trebuit returnată pe 11 octombrie 1938, dar bărbatul a descoperit-o, abia acum, în timp ce curăța casa mamei sale din Hinckley, Leicestershire.

„Bunicul meu a locuit în Earlsdon la sfârșitul anilor 1930. Acolo creștea mama la acea vreme.„Nu știu exact de ce nu a returnat-o, dar doi ani mai târziu... Războiul fulger (n.r. Al Doilea Război Mondial) „a luat” cea mai mare parte a casei, dar nu și cartea”, a mai dezvăluit el.

Citește și: O femeie a auzit un sunet ciudat în bibliotecă și când s-a apropiat a încremenit de spaimă. Ce se ascundea printre rafturi

El a adăugat că personalul bibliotecii a părut „destul de surprins” să vadă cartea returnată. „M-am simțit destul de prost când am returnat-o – m-au întrebat dacă am citit-o citit și eu nu am făcut-o”, a spus el.

Potrivit notificării de pe prima pagină a cărții, aceasta trebuie returnată în maxim 14 zile, deci se poate spune că a întârziat „puțin”.

Tensiuni majore și provocări neașteptate pentru protagoniști. Vezi noile episoade în AntenaPLAY ❣