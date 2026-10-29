O fetiță i-a spus mamei că vorbește cu bunicul mort. Detaliile care au speriat-o pe femeie: „Îmi spune lucruri ciudate”

O mamă a dezvăluit că fiica ei îi adresează frecvent întrebări neobișnuite despre bunicul decedat. Află ce a speriat-o pe femeie!

O mamă a povestit pe rețelele sociale o experiență neobișnuită pe care o trăiește de câteva luni alături de fiica ei. Femeia susține că micuța vorbește despre bunicul ei, decedat în urmă cu aproximativ un an, și descrie situații care au pus-o pe gânduri. Mărturisirea a stârnit numeroase reacții în mediul online, unde părinții au încercat să găsească explicații pentru comportamentul copilei.

Mama a dezvăluit ce întrebări îi adresează fiica ei

Femeia și-a împărtășit experiența pe grupul de Facebook ”Eu te-am făcut, eu te iubesc” și a dezvăluit că fiica ei i-a făcut mai multe mărturisiri neobișnuite despre bunicul decedat și vorbea despre el ca și cum i-ar simți prezența.

Decesul tatălui mamei a avut loc în urmă cu un an, iar situația care i-a ridicat semne de întrebare persistă de aproximativ trei luni, astfel că femeia a fost curioasă să afle părerea altor mămici despre acest lucru.

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Fetița ar fi făcut gesturi neobișnuite

Aceasta a precizat că nu a abordat subiecte legate de tatăl ei în discuțiile pe care le-a avut cu fetița, motiv pentru care este surprinsă când o aude vorbind despre el sau face diferite gesturi prin care dă de înțeles că bărbatul i-ar trimite semne divine.

Femeia nu a găsit o explicație pentru întrebările surprinzătoare ale fetiței și pentru gesturile pe care le face la întâmplare, astfel că a decis să abordeze acest subiect cu alte mămici, pentru a afla și alte păreri.