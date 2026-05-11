Mamele ar fi secretul pentru longevitatea speciei umane. Ce au descoperit experții

Potrivit unui nou studiu, mamele ar fi secretul pentru longevitatea speciei umane, fenomen observat și în cazul altor specii.

De-a lungul evoluției umane, rolul mamelor a fost unul extraordinar de important. Acum, un nou studiu a scos la iveală un detaliu la care mulți nu se gândesc.

Se pare că numeroase specii care trăiesc mai mult, inclusiv primatele, balenele și hienele, au un element important în comun, scrie Science Alert.

Potrivit experților, e vorba de dependența de îngrijirea maternă pentru o perioadă mai lungă.

Se pare că acest factor determină o longevitate mai mare, potrivit celor mai recente date.

Potrivit echipei de cercetători conduse de neurobiologul Matthew Zipple de la Universitatea Cornell, selecția naturală tinde, în timp, să favorizeze mamele care trăiesc mai mult. Ceea ce contribuie astfel la evoluția unor durate de viață mai lungi în cadrul speciei.

Desigur, există un compromis evolutiv. Aceste specii longevive produc mai puțini urmași decât, de exemplu, o serie de pisoi sau un sac plin cu pui de păianjen. Însă acest lucru aduce beneficii și puilor, deoarece fiecare primește mai multă îngrijire.

„E unul dintre lucrurile cu adevărat misterioase la oameni. Faptul că trăim vieți extrem de lungi comparativ cu atât de multe alte mamifere,” a spus Zipple. „Ceea ce propunem e că o parte din explicația longevității noastre este acest alt aspect fundamental al vieții umane. Respectiv relația dintre mamă și copil.”

Durata de viață a mamiferelor variază enorm, de la doar 12 luni în cazul șobolanului uriaș Sunda al lui Muller până la peste 200 de ani în cazul balenei de Groenlanda.

Pentru majoritatea speciilor, longevitatea are o relație aproximativă, dar constantă, cu dimensiunea corpului.

Totuși, unele specii sfidează această regulă, cu durate de viață mult mai lungi decât alte specii cu o masă corporală similară. Oamenii se numără printre aceste specii longevive, alături de unele primate, hienele, anumite specii de balene și elefanții. Aceste specii mai au ceva important în comun. Sunt animale foarte sociale, care trăiesc în grupuri și se ajută reciproc.

O explicație propusă pentru longevitatea cel puțin a unora dintre aceste specii e ipoteza bunicii. Conform acestei teorii, în speciile care au o etapă postmenopauză, bunicile ies din ciclul reproductiv, ceea ce reduce competiția pentru reproducere și oferă sprijin mamelor care încă nasc copii.

Totuși, această teorie se aplică doar unui număr redus de specii. Respectiv oamenilor, balenelor ucigașe, balenelor beluga, narvalilor și posibil cimpanzeilor.

Zipple și colegii săi au vrut să afle de ce alte specii, fără bunici aflate la postmenopauză, pot trăi la fel de mult, așa că și-au concentrat atenția asupra mamelor.

„Am vrut să extindem ipoteza Mamei și Bunicii pentru a analiza modurile specifice în care știm că, la primate, supraviețuirea mamei îi aduce beneficii puiului,” a spus Zipple. „Și să ne întrebăm care sunt modurile mai ample și poate mai subtile prin care beneficiile prezenței materne în viața unui individ pot conduce la evoluția longevității. De asemenea, încercăm să explicăm acest fenomen într-o gamă mult mai largă de animale.”

Mamele au influențează durata de viață

Cercetătorii au construit modele pentru a testa cât de puternic influențează supraviețuirea unei mame șansele de supraviețuire ale puilor săi și chiar ale nepoților săi. În multe dintre aceste specii longevive, moartea unei mame sau a unei bunici reduce șansele de supraviețuire ale urmașilor.

Acest lucru sugerează că, în speciile în care puii depind foarte mult de mamele lor, faptul că o mamă trăiește mai mult poate îmbunătăți direct șansele puilor săi de a supraviețui și de a se reproduce. Astfel apare o presiune evolutivă care favorizează indivizii ce trăiesc mai mult, chiar dacă au mai puțini urmași în total.

În toate modelele analizate, echipa a descoperit același tipar. Atunci când urmașii depind mai mult de mamele lor, populațiile tind să evolueze către durate de viață mai lungi și reproducere mai lentă.

În schimb, dacă o mamă moare devreme, puii săi pot fi mai puțin sănătoși sau mai puțin capabili să aibă grijă de propriii urmași. Ceea ce creează un efect în lanț asupra supraviețuirii de-a lungul generațiilor.

„Pe măsură ce vedem aceste legături dintre supraviețuirea maternă și succesul urmașilor devenind mai puternice, observăm evoluția unor animale care trăiesc mai mult și se reproduc mai rar. Exact modelul pe care îl vedem și la oameni,” susține Zipple. „Și ceea ce e frumos la acest model e că poate fi aplicat mamiferelor în general. Deoarece știm că aceste legături există și la alte specii în afară de primate, precum hienele, balenele și elefanții.”

Cercetătorii nu au investigat dacă acest efect se extinde și la îngrijirea paternă. În toate speciile studiate, mamele oferă cea mai mare parte a îngrijirii. Datele privind legătura dintre tați și supraviețuirea urmașilor sunt mai greu de obținut.

În speciile unde aceste legături au fost studiate, oameni, babuini și alte primate, intensitatea și durata influenței mamei sunt mai puternice decât cele ale tatălui.

„Când observi interacțiunile dintre mame și pui la primatele non-umane, poți vedea pur și simplu în expresia puilor că nu există nimic mai important în lume decât prezența mamei lor,” susține Zipple.