(P) Golden Legends in concert, un eveniment de neuitat! Peste 1000 de căsătorii pe piesele legendarei CC Catch!

CC Catch, regina muzicii pop din anii '80, va urca pe scenă alături de îndrăgiții Bad Boys Blue pentru a vă oferi o seară de neuitat. De la hiturile „Strangers By Night” și „Cause You Are Young” până la „I Can Lose My Heart Tonight” și „You're A Woman”, fiecare notă interpretată live va reînvia amintiri frumoase și va trezi emoții puternice.



Publicat: Joi, 26 Septembrie 2024, 15:39 | Actualizat Joi, 26 Septembrie 2024, 16:35 Autor: Redacție a1.ro Publicat: Joi, 26 Septembrie 2024, 15:39 | Actualizat Joi, 26 Septembrie 2024, 16:35

Galerie (P) Golden Legends in concert, un eveniment de neuitat! Peste 1000 de căsătorii pe piesele legendarei CC Catch! | romaniafrumoasa.org

Dacă sunteți fanii muzicii retro și vă place să vă întoarceți în timp în epoca anilor '80, atunci aveți ocazia perfectă să trăiți magia acelei perioade alături de legendara CC Catch! Dați frâu liber nostalgiei și veniți să vă delectați cu cele mai mari hituri ale anilor de aur, într-un spectacol live incendiar intitulat: „Golden Legends in concert"! (P) Golden Legends in concert, un eveniment de neuitat! Peste 1000 de căsătorii pe piesele legendarei CC Catch! Pe data de 14 octombrie, Sala Palatului va fi invadată de strălucirea disco și de energia debordantă a melodiilor care au definit o întreagă generație. Articolul continuă după reclamă CC Catch, regina muzicii pop din anii '80, va urca pe scenă alături de îndrăgiții Bad Boys Blue pentru a vă oferi o seară de neuitat. De la hiturile „Strangers By Night” și „Cause You Are Young” până la „I Can Lose My Heart Tonight” și „You're A Woman”, fiecare notă interpretată live va reînvia amintiri frumoase și va trezi emoții puternice. Organizatorul evenimentului, Radu Groza, vă invită să uitați de griji pentru câteva ore și să vă distrați în compania artiștilor care au marcat o întreagă epocă muzicală. Atmosfera va fi electrizantă, iar energia debordantă a concertului va cuceri inimile tuturor celor prezenți. „Foarte multe căsătorii și oameni care s-au îndrăgostit pe piesele mele. Acesta este cea mai mare bucurie. Să văd oamenii că se iubesc mai mult pe piesele mele. Ca artist, atunci când produci emoție prin piesele tale este cea mai de preț satisfacție, testul suprem al unei melodii de succes este sa producă emoție”, ne-a declarat CC Catch. +3 Mai multe fotografii Biletele pentru acest eveniment de excepție sunt disponibile pe www.bilet.ro, iar numărul limitat de locuri vă garantează o experiență unică și memorabilă. Nu ratați șansa de a face parte dintr-un moment istoric în care veți putea dansa și fredona pe ritmurile inconfundabile ale anilor '80! Revolut deschide prima sucursala din România. Ce modificări apar la IBAN-urile clienților...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Maria de la Insula Iubirii, despre relația cu Dany Boy și legătura cu ispita Beni în interviul exclusiv ▶️ Vezi acum

Citește și