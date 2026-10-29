O navă de croazieră de lux, aflată într-o călătorie în jurul lumii care urma să dureze mai mulți ani, și-a suspendat operațiunile din cauza costurilor extrem de ridicate cu combustibilul, lăsând pasagerii blocați în Cambodgia.

Pasagerii unei croaziere de lux în jurul lumii, blocați în Cambodgia. De ce a fost suspendată călătoria și ce au pățit turiștii | Profimedia Images

Operatorul american al navei Villa Vie Odyssey a anunțat că lucrează împreună cu pasagerii pentru a stabili modalitățile de debarcare și pentru a le găsi „soluții temporare de cazare”.

Pasagerii unei croaziere de lux în jurul lumii, blocați în Cambodgia

Nu se știe exact câte persoane se aflau la bord, însă nava, care are o lungime de aproape 200 de metri, poate transporta până la 650 de pasageri. Aceasta a plecat din Belfast în octombrie 2024, pentru o „călătorie continuă în jurul lumii”.

Prețurile globale ale combustibililor au crescut puternic după ce războiul din Iran a început la începutul acestui an. Reprezentanții companiei Villa Vie Residences au declarat că, în anumite zone din Asia, costul lunar al combustibilului pentru fiecare cabină a ajuns la 8.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 6.000 de lire sterline, față de 1.800 de dolari anterior.

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Compania a precizat că a luat „măsuri semnificative pentru reducerea consumului de combustibil”, inclusiv prin încetinirea ritmului călătoriei și petrecerea unui timp mai îndelungat în porturi. Cu toate acestea, măsurile nu au fost suficiente pentru a compensa „creșterea extraordinară a costurilor cu combustibilul”.

„Transferarea integrală a acestei creșteri de costuri către rezidenți nu este o soluție realistă”, a transmis compania.

Operatorul a anunțat că, în următoarele 60 de zile, se va concentra pe „restructurare și recapitalizare”, precizând însă că „nu există nicio garanție privind rezultatul”.

Potrivit relatărilor, la bord se aflau aproximativ 200 de pasageri în momentul în care li s-a cerut să debarce în orașul-port Sihanoukville din Cambodgia. Cândva un oraș de coastă liniștit, Sihanoukville a devenit cunoscut la nivel internațional în ultimii ani drept un centru al cazinourilor chinezești și al rețelelor de escrocherii, arată BBC.com.

Potrivit site-ului companiei, călătoria navei Villa Vie Odyssey urma să dureze trei ani și jumătate și să includă aproape 150 de țări.

Plecarea navei fusese deja amânată din cauza unor reparații, ceea ce îi lăsase pe pasageri blocați luni întregi în Belfast și provocase companiei pierderi de milioane de lire sterline.

Nava parcursese peste 750 de zile din călătoria sa în jurul lumii înainte de a anunța, marți, suspendarea voiajului. În urma deciziei, pasagerii au rămas blocați în Cambodgia.

Lanette Canen și Johan Bodin, doi dintre pasageri, au declarat pentru BBC că au fost informați marți, la ora 6:00 dimineața, de directorul general al Villa Vie Residences că trebuie să părăsească nava până la ora 14:00 în aceeași zi.

Cei doi au povestit că pasagerii știau de ceva vreme despre dificultățile financiare ale companiei. Un posibil investitor venise anterior la bord pentru a verifica situația înainte de a lua o decizie, însă negocierile nu s-au concretizat.

„Chiar și atunci, încă speram că va apărea un investitor-minune. Deși existau semne că acest lucru s-ar putea întâmpla, tot am fost neîncrezători când situația a devenit realitate. Eram devastați. Simțeam că visul nostru fusese spulberat”, au spus aceștia.

„Au fost multe îmbrățișări și lacrimi, în timp ce rezidenții se sprijină reciproc și încearcă să proceseze ceea ce s-a întâmplat.”

O altă pasageră, Holly Hennessey, a declarat că, pe măsură ce prețurile globale au crescut, pasagerilor li s-a cerut anterior să ia în calcul plata unei suprataxe pentru combustibil. De asemenea, itinerarul navei fusese „redus drastic”. Potrivit acesteia, unii pasageri au decis să părăsească nava și să își continue călătoria pe uscat.

„Nu era pe lista mea de locuri în care mi-aș fi imaginat că voi petrece atât de mult timp”, a declarat Hennessey pentru BBC, din Cambodgia.

„Suntem cu toții cazați în hoteluri diferite. În hotelul în care mă aflu sunt și câțiva dintre colegii mei de pe navă. Deocamdată, așteptăm.”

Canen și Bodin au explicat că Sihanoukville este „un loc dificil pentru debarcare”, din cauza distanței față de un aeroport internațional important.

În timpul călătoriei la bordul navei Villa Vie Odyssey, pasagerii au avut acces la mai multe baruri și restaurante, o punte cu piscină și un teren de pickleball, potrivit site-ului companiei.

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Cât costă un sejur într-o astfel de ambarcațiune

Prețurile cabinelor care puteau fi achiziționate pentru rezidență permanentă variau între 120.000 și 440.000 de dolari. Cabinele puteau fi și închiriate, la un preț de 3.500 de dolari pe lună.

Anul trecut, compania a lansat un program de rezidență pe viață, destinat persoanelor care doreau să își petreacă anii de pensionare pe mare. În 2024, la câteva zile după ce Donald Trump a câștigat al doilea mandat de președinte al Statelor Unite, Villa Vie Residences a anunțat un pachet de patru ani, denumit „Skip Forward”.

La vremea respectivă, directorul general al companiei a declarat pentru Fox Business că oferta era „produsul perfect pentru cei care au spus că vor părăsi țara dacă alegerile sunt câștigate de «X, Y sau Z»”.

Pentru Canen și Bodin, experiența a meritat, chiar dacă a fost mai scurtă decât se așteptau.

„Ne-au plăcut cei doi ani petrecuți pe Odyssey — aventurile, locurile pe care le-am vizitat și prietenii pe care ni i-am făcut pe parcurs.”

Cei doi au spus că mulți dintre pasageri și-au făcut deja planuri să locuiască împreună pe uscat, astfel încât prieteniile și sentimentul de comunitate să continue și după plecarea de pe navă.

Canen și Bodin intenționează să mai petreacă câteva zile în Sihanoukville, înainte de a călători în diferite zone din Asia de Sud-Est, în timp ce își „dau seama care va fi următorul capitol al vieții lor”.

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Alți pasageri, precum Hennessey, au decis însă să rămână în Cambodgia, în speranța că Odyssey va porni din nou la drum în curând.

„Până când nu ne vor spune că s-a terminat — s-a terminat cu adevărat —, nu renunț. Nu aș putea reproduce niciodată acest stil de viață. Ideea de a mă întoarce acasă? Ar fi atât de banală”, a declarat ea.