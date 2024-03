Revoltă în rândul părinților după ce au aflat că Erika Isac, interpreta piesei Macarena, va cânta la Balul Bobocilor, în Oradea

Mai mulți părinți din Oradea s-au revoltat după ce au aflat că Erika Isac va cânta la Balul Bobocilor unde copiii lor sunt invitați.

Părinții elevilor de la un colegiu prestigios din Oradea s-au inflamat din cauza artistei care a devenit virală pe internet cu piesa Macarena. Mai precis, Erika Isac ar urma să cânte la Balul Bobocilor organizat de Colegiul Național Iosif Vulcan din Oradea, dar părinții nu sunt de acord cu acest lucru din cauza limbajului vulgar pe care tânăra îl folosește în melodiile sale. Oamenii au protestat pe un grup de Faceook și susțin că unitățile de învățământ nu pot promova astfel de artiști, potrivit Antena 3 CNN.

Părinții elevilor unui liceu din Oradea, revoltați după ce au aflat că Erika Isac va cânta la Balul Bobocilor: „Vi se pare normal?”

După ce a aflat că Erika Isac, interpreta piesei Macarena, este invitată să cânte la Balul Bobocilor, o mamă a vrut să afle ce părere au ceilalți orădeni dintr-un grup de Facebook. Redăm mai jos mesajul femeii:

„Bună seara, stimați orădeni! Scriu aici, deoarece nu știu unde sau cui să cer o părere… Recent fiica mea mi-a cerut bani pentru a merge la Balul Bobocilor al unui colegiu din oraș. Crezând că este un eveniment de bun-simt, organizat de o școală până la urmă, mi-am oferit acordul. După câteva zile, o colegă de la muncă mi-a povestit că fiica ei i-a cerut, de asemenea, bani pentru același eveniment, însă aceasta nu a lăsat-o, verificând niște informații despre eveniment înainte. Astfel, a constatat că <<artista>> invitată nu se potrivea întocmai cu un eveniment extrașcolar din pricina cuvintelor obscene prezente în piesele sale. Vă întreb, la rândul meu, vi se pare normală/adecvată prezența unui astfel de artist la un eveniment (extra)școlar ce are în centru copii de clasa a noua, de 15 ani? Îmi cer scuze dacă deranjez cu postarea.

EDIT: Dragi concetățeni,

NU v-am cerut sfaturi legate de educația fetei mele sau de comunicarea cu școala (ea nu învață la liceul respectiv, iar noi comunicăm normal). I-am spus că nu mă deranjează daca este o fană a artistei, moment în care mi-a mărturisit că nu e (pentru cei care veți zice că a mințit, credeți-mă, nu e așa. Are voie să asculte orice, doar să fie sinceră, astfel ne înțelegem de minune), dar că au invitat-o prietenele ei. Eu v-am cerut părerea în legătură cu ceea ce promovează un colegiu din oraș, cu toate că am aflat ulterior că o organizație a elevilor este responsabilă, bănuiesc că și direcțiunea are un cuvânt de spus! Nu mi se pare normal să promovăm asemenea deșeuri muzicale atâta timp cât copiii noștri nu cunosc adevăratele valori muzicale naționale!”, a scris aceasta pe Facebook.

În scurt timp, au apărut și comentariile.

„Copiii oricum înjură, faptul ăsta oricum nu cred că este o noutate pentru nimeni, apoi despre Erika Isac - este o artistă care reprezintă femeile/fetele care s-au săturat de misogini și cântă despre lucrurile prin care trecem ca și femei zi de zi, și melodiile ei le fac să se simtă puternice și să strige versurile în gura mare. Am văzut videoclipuri cu concerte de-ale Erikăi și nu vă puteți imagina câte fete urlau versurile și erau extra fericite. Daca vă lăsați fiica, o să îi faceți toată seara și o să vă mulțumească”, a comentat o tânără.

„Stimată doamnă, eu cred că, invitată la eveniment să cânte, este persoana pe care copiii au ales-o. Nu cred că cineva le-a impus pe cine să invite la eveniment. Problema trebuie s-o discutați cu fata dumneavoastră să vedeți exact despre ce este vorba. Comunicarea dumneavoastră cu adolescenta și chiar cu unitatea de învățământ lasa de dorit!”

„Nu-ți crește copilul în mediu steril, dar învață-l unde e granița dintre bine și rău”, acestea fiind doar câteva dintre reacții.

Consiliul Școlar al colegiului a desfășurat un sondaj pe Instagram, întrebând elevii despre preferințele lor referitoare la artistul pe care ar dori să îl vadă și să îl asculte la bal. Majoritatea au exprimat preferința pentru Erika Isac, potrivit ebihoreanul.ro.

Balul Bobocilor va avea loc pe 15 martie, potrivit adevarul.ro.

