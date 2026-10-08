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Românii vor avea o minivacanță de 4 zile. Când începe și cine beneficiază de zilele libere

Românii se bucură de o minivacanță de patru zile la final de noiembrie. Cum se leagă zilele libere de weekend și ce zile libere urmează în decembrie 2026?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 08 Octombrie 2026, 13:10 | Actualizat Joi, 08 Octombrie 2026, 13:12
Românii vor avea o minivacanță de 4 zile. Când începe și cine beneficiază de zilele libere | Shutterstock
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Românii care lucrează după programul obișnuit, de luni până vineri, vor avea parte de o minivacanță de patru zile la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie.

Minivacanță de patru zile pentru români la final de noiembrie

Calendarul este favorabil în 2026, întrucât două dintre zilele libere legale, Sfântul Andrei și Ziua Națională a României, sunt sărbătorite luni, respectiv marți.

Astfel, zilele libere se leagă de weekend și oferă angajaților ocazia de a se bucura de o scurtă perioadă de odihnă fără să fie nevoie să își ia o zi de concediu.

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Minivacanța începe pe 28 noiembrie

În 2026, minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie începe, practic, sâmbătă, 28 noiembrie, și se încheie marți, 1 decembrie.

Concret, angajații care au program de lucru de luni până vineri vor avea liber:

  • sâmbătă, 28 noiembrie – weekend;
  • duminică, 29 noiembrie – weekend;
  • luni, 30 noiembrie – Sfântul Andrei, zi liberă legală;
  • marți, 1 decembrie – Ziua Națională a României, zi liberă legală.

Prin urmare, românii se pot bucura de patru zile consecutive libere, perfecte pentru o escapadă de câteva zile, o vizită la familie sau pur și simplu pentru odihnă.

Miercuri, 2 decembrie, este zi lucrătoare pentru angajații care au program standard. Nu este o zi liberă legală, astfel că activitatea se reia în mod obișnuit după minivacanță.

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Câte zile libere mai sunt în decembrie 2026

Și luna decembrie le aduce românilor zile libere legale. Cele mai importante sunt cele de Crăciun, iar calendarul din 2026 este unul favorabil pentru angajați.

Prima zi de Crăciun, 25 decembrie, pică într-o zi de vineri. Astfel, cei care lucrează de luni până vineri vor avea trei zile consecutive libere, de vineri până duminică, 27 decembrie.

A doua zi de Crăciun, 26 decembrie, este, de asemenea, sărbătoare legală, însă în 2026 aceasta pică într-o zi de sâmbătă. Pentru angajații care au program de lucru în timpul săptămânii, această zi nu prelungește weekendul în mod obișnuit.

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Prin urmare, finalul anului vine cu mai multe oportunități pentru români de a-și planifica perioade de odihnă, mai ales pentru cei care vor să profite de zilele libere legale și de weekenduri pentru mici escapade.

Pentru angajații care au alte tipuri de program, situația poate fi diferită, în funcție de modul în care sunt stabilite turele și zilele de repaus.

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