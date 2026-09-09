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Câte zile libere mai au românii în 2026. Următoarea minivacanță din calendar

Câte zile libere mai au românii în 2026? Vezi calendarul zilelor libere legale rămase până la finalul anului și când pot fi făcute weekenduri prelungite.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 15:47 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 18:47
Câte zile libere mai au românii în 2026. Următoarea minivacanță din calendar | Shutterstock
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A început anul școlar, vacanța de vară s-a încheiat, însă zilele libere legale din 2026 sunt departe de a se fi terminat. Românii mai au parte de câteva zile libere până la finalul anului, iar unele dintre ele pică în timpul săptămânii și pot fi transformate în weekenduri prelungite.

Câte zile libere mai au românii în 2026.

În 2026, o parte dintre zilele libere legale au fost prilej de minivacanță. Anul a început cu două zile libere, 1 și 2 ianuarie, care au picat joi și vineri. Au urmat Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul, pe 6 și 7 ianuarie, marți și miercuri.

Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită pe 24 ianuarie, a picat în acest an într-o zi de sâmbătă, astfel că nu a oferit angajaților o zi liberă suplimentară în timpul săptămânii.

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Ulterior, românii au beneficiat de zile libere cu ocazia Paștelui. Vinerea Mare a fost pe 10 aprilie, iar prima și a doua zi de Paște au fost sărbătorite pe 12 și 13 aprilie, duminică și luni.

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Și 1 Mai, Ziua Internațională a Muncii, a fost o zi favorabilă pentru o minivacanță, deoarece a picat într-o zi de vineri. Astfel, angajații au putut avea un weekend prelungit.

Prima zi de Rusalii, 31 mai, a picat într-o zi de duminică, în timp ce 1 iunie, Ziua Copilului, a fost sărbătorită luni. Adormirea Maicii Domnului, pe 15 august, a picat însă într-o zi de sâmbătă.

Ce zile libere mai sunt până la finalul lui 2026

Românii mai au câteva zile libere legale până la încheierea anului. Prima dintre ele este 30 noiembrie, Sfântul Andrei, care pică luni. Astfel, angajații se vor putea bucura de un weekend prelungit de trei zile.

Urmează 1 decembrie, Ziua Națională a României, care pică marți. Între 30 noiembrie și 1 decembrie se formează astfel o perioadă favorabilă pentru o scurtă escapadă, în funcție de zilele de concediu disponibile.

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Ultimele zile libere legale din 2026 sunt 25 și 26 decembrie, prima și a doua zi de Crăciun. În acest an, acestea pică vineri și sâmbătă.

Prin urmare, până la finalul anului 2026, românii mai au cinci zile de sărbătoare legală: 30 noiembrie, 1 decembrie, 25 decembrie și 26 decembrie, la care se adaugă 30 noiembrie și 1 decembrie ca două zile distincte, rezultând, în total, patru date libere efective. Pentru cei care lucrează de luni până vineri, trei dintre aceste date – 30 noiembrie, 1 decembrie și 25 decembrie – pică în timpul săptămânii.

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