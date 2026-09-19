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Când este prima vacanță a elevilor în anul școlar 2026-2027. Câte zile libere vor avea copiii

Elevii și copiii de grădiniță au început noul an școlar, însă prima vacanță nu este foarte departe. La finalul lunii octombrie, după încheierea primului modul de cursuri, copiii vor avea parte de câteva zile de pauză.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Sambata, 19 Septembrie 2026, 15:50 | Actualizat Sambata, 19 Septembrie 2026, 15:51
Când este prima vacanță a elevilor în anul școlar 2026-2027. Câte zile libere vor avea copiii | antena 1
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Vacanța de toamnă este prima perioadă liberă din anul școlar 2026-2027 și va dura nouă zile calendaristice.

Când este prima vacanță a elevilor în anul școlar 2026-2027

Anul școlar 2026-2027 a început luni, 7 septembrie 2026, iar elevii au revenit în sălile de clasă pentru primul modul de cursuri. După mai multe săptămâni de școală, aceștia vor intra în prima vacanță la sfârșitul lunii octombrie.

Conform structurii anului școlar 2026-2027, vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie 2026, și se încheie duminică, 1 noiembrie 2026, inclusiv.

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Astfel, elevii vor avea la dispoziție nouă zile calendaristice libere. Ultima zi de cursuri înainte de vacanță este vineri, 23 octombrie, iar copiii vor reveni la școală luni, 2 noiembrie.

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Pentru elevi și părinți, această primă vacanță reprezintă primul moment din noul an școlar în care copiii pot lua o pauză de la programul obișnuit de cursuri. În această perioadă nu se desfășoară cursuri, iar elevii se pot bucura de câteva zile de odihnă înainte de începerea celui de-al doilea modul, arată site-ul www.edupedu.ro.

Câte vacanțe sunt în anul școlar 2026-2027

Calendarul anului școlar prevede cinci perioade de vacanță pentru majoritatea elevilor. Datele sunt stabilite astfel încât anul școlar să fie împărțit în mai multe module de cursuri și perioade de repaus.

După vacanța din octombrie, următoarea perioadă liberă este programată în luna februarie 2027. Aceasta este cunoscută drept vacanța mobilă sau vacanța de schi și are o particularitate: nu se desfășoară simultan în toate județele din țară.

Vacanța mobilă va dura o săptămână și poate fi stabilită în unul dintre cele trei intervale prevăzute în calendar: 15-21 februarie, 22-28 februarie sau 1-7 martie 2027.

Data exactă este stabilită de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, după consultarea părinților, elevilor și profesorilor. Prin urmare, perioada în care copiii vor avea această vacanță poate fi diferită de la un județ la altul.

Când se termină anul școlar

Pentru majoritatea claselor, anul școlar 2026-2027 are 36 de săptămâni de cursuri, iar cursurile se desfășoară până la 18 iunie 2027. Există însă și situații în care anul școlar are o durată diferită, în funcție de nivelul de învățământ sau de clasa elevului.

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După vacanța mobilă din februarie-martie, elevii vor continua cursurile până în luna aprilie. Vacanța de primăvară începe pe 23 aprilie 2027, urmând ca elevii să revină apoi la școală pentru ultima parte a anului de studiu, notează www.edu.ro.

Până atunci însă, prima pauză din calendar este cea de toamnă. Elevii vor încheia primul modul vineri, 23 octombrie, vor avea nouă zile calendaristice de vacanță, iar luni, 2 noiembrie 2026, se vor întoarce la cursuri pentru începerea celui de-al doilea modul al anului școlar.

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