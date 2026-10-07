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Rusia, acuzată că ascunde un posibil focar de ciumă. Avertismentele au început să dispară după moartea unei cercetătoare

Rusia este acuzată că ar ascunde informații despre un posibil focar de ciumă pneumonică în Siberia, după moartea Dariei Shipilova, în vârstă de 28 de ani, angajată a Institutului Anti-Ciumă din Irkuțk.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 07 Octombrie 2026, 15:56 | Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2026, 16:30
Rusia, acuzată că ascunde un posibil focar de ciumă. Avertismentele au început să dispară după moartea unei cercetătoare | Profimedia
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Acuzațiile de mușamalizare nu sunt, însă, demonstrate, iar autoritățile ruse neagă existența unui focar, potrivit nypost.com și ⁠reuters.com.

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Cum au fost alimentate suspiciunile privind o posibilă mușamalizare din partea Rusiei

Daria Shipilova a murit pe 2 octombrie, după ce s-a îmbolnăvit de o formă severă de pneumonie a cărei cauză nu a fost stabilită. Femeia lucra într-un institut specializat în cercetarea ciumei și a altor boli infecțioase periculoase, potrivit sursei citate.

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În urma morții sale, aproximativ 200 de persoane care intraseră în contact cu cercetătoarea au fost plasate sub supraveghere, iar un spital din zona Shelekhov a fost pus în carantină. Ulterior, aproximativ 60% dintre persoanele monitorizate au fost eliberate, potrivit reuters.com.

Suspiciunile privind o posibilă mușamalizare au fost alimentate de faptul că mai multe materiale despre caz au dispărut de pe site-uri rusești. Meduza relatează că Izvestia a publicat și apoi a șters informația despre deschiderea unei anchete penale, iar alte publicații regionale au eliminat materiale referitoare la posibilul focar sau la măsurile luate de autorități, potrivit meduza.io.

New York Post scrie că au dispărut inclusiv avertismente oficiale privind deplasările în zona afectată, la scurt timp după publicarea lor, fapt care a alimentat acuzațiile că autoritățile încearcă să limiteze informațiile despre situație, conform nypost.com.

Până în acest moment nu este confirmat oficial că Daria Shipilova a murit de ciumă. Autoritățile ruse susțin că a murit de „pneumonie de origine încă necunoscută” și afirmă că testele efectuate contacților nu au identificat cazuri de ciumă, potrivit reuters.com.

Rusia a transmis OMS că nu au fost înregistrate cazuri de ciumă în Irkuțk și că testele persoanelor care au intrat în contact cu femeia au fost negative pentru agenți infecțioși periculoși. OMS a apreciat că riscul pentru populația generală este scăzut, potrivit reuters.com.

Cazul a atras și atenția autorităților americane. Secretarul de stat american Marco Rubio a cerut Rusiei să ofere mai multe informații despre situație, în condițiile în care instituțiile americane încearcă să stabilească dacă decesul cercetătoarei are sau nu legătură cu ciuma pneumonică, relatează și washingtonpost.com.

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Ciuma este o boală infecţioasă cauzată de bacterii. Ciuma pulmonară este extrem de contagioasă şi poate fi mortală dacă nu este tratată rapid, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Brendan Wren, profesor la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), precizează, într-un comunicat, că bacteria care provoacă ciuma pulmonară este „destul de transmisibilă, dar nu la fel de mult” precum Covid-19.

Rusia, acuzată că ascunde un posibil focar de ciumă. Avertismentele au început să dispară după moartea unei cercetătoare

„În fiecare an, la nivel mondial, se înregistrează încă aproximativ 2.000 de cazuri de ciumă, care pot fi tratate cu antibiotice obişnuite. Însă, dacă apar tulpini rezistente la mai multe antibiotice şi dacă laboratorul lucrează cu o astfel de tulpină, posibilităţile de tratament pot fi limitate”, a declarat el, potrivit digi24.ro.

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