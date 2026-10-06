Autoritățile din statul New York au declarat stare de urgență din cauza creșterii numărului de cazuri de rujeolă.

Stare de urgență în New York din cauza unei boli care circulă și în România. Numărul cazurilor a crescut alarmant | Shutterstock

Peste 100 de îmbolnăviri au fost înregistrate în stat în acest an, iar focare importante au fost raportate și în Pennsylvania și Ohio.

Stare de urgență în New York din cauza unei boli care circulă și în România

Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a emis o „stare de urgență pentru dezastre” pentru a consolida măsurile de combatere a bolii. Potrivit autorităților sanitare, departamentele locale de sănătate au administrat deja peste 1.000 de doze de vaccin împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (ROR).

Măsurile de urgență permit extinderea categoriei de cadre medicale care pot efectua teste și administra vaccinul. Astfel, paramedicii, farmaciștii și moașele vor putea administra vaccinul, iar asistentele medicale vor putea solicita teste, atribuție rezervată până acum medicilor.

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„Aceste măsuri de urgență îi vor proteja pe locuitorii din New York și îi vor sprijini pe partenerii noștri din comunitate”, a declarat Kathy Hochul, arată news.sky.com.

SUA, cel mai grav an pentru rujeolă din ultimele decenii

Starea de urgență din New York este valabilă cel puțin până pe 4 noiembrie și reprezintă prima astfel de declarație făcută de un stat american de când numărul cazurilor de rujeolă a început să crească anul trecut.

Potrivit datelor citate de Sky News, Statele Unite se confruntă cu cel mai grav an pentru rujeolă din 1991, cu aproape 3.900 de cazuri raportate.

Situația este deosebit de gravă în Pennsylvania, stat învecinat cu New York. Acolo au fost înregistrate peste 1.000 de cazuri și cinci decese în acest an, ceea ce reprezintă cel mai mare focar din stat din ultimele trei decenii. Toate cele cinci persoane care au murit erau nevaccinate.

Focare de rujeolă au fost raportate și în Ohio, Texas, Utah și Carolina de Sud. Specialiștii leagă aceste evoluții de scăderea ratelor de vaccinare.

Oficialii americani insistă că vaccinul ROR oferă cea mai bună protecție împotriva bolii și îi îndeamnă pe oameni să își verifice statutul vaccinal.

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România, printre țările europene cu cele mai multe cazuri de rujeolă

Rujeola rămâne o problemă importantă și în România. Potrivit datelor INSP citate de organizația Salvați Copiii și relatate de AGERPRES, între 1 ianuarie 2023 și 31 decembrie 2025, în România au fost confirmate 35.736 de cazuri de rujeolă, dintre care 27.720 la copii sub 15 ani și 3.188 la adolescenți cu vârste între 15 și 19 ani. În aceeași perioadă au fost înregistrate 30 de decese.

Mai mult, potrivit datelor Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), citate de Salvați Copiii și de Digi24, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025 au fost diagnosticate în Uniunea Europeană 32.265 de persoane cu rujeolă, dintre care 27.568 proveneau din România.

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Și autoritățile sanitare române au atras atenția asupra problemei. Un medic epidemiolog din cadrul INSP a declarat, în martie 2026, pentru News.ro, că rujeola continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică în România și că în ultimul deceniu țara noastră a trecut prin două epidemii de rujeolă.

În ceea ce privește vaccinarea, Ministerul Sănătății anunța în iulie 2026 că în România existau aproximativ 69.000 de doze de vaccin ROR, dintre care 49.000 se aflau deja în cabinetele medicilor vaccinatori, iar restul în stocurile direcțiilor de sănătate publică.