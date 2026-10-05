Trapperul Ian, pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după momentul controversat petrecut vineri, în timpul concertului susținut la Arenele Romane din București.

Trapperul Ian a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile după gestul făcut pe scenă la Arenele Romane din București | Captură Instagram

Procurorii au dispus control judiciar pentru 60 de zile pentru trapperul Ian, reținut duminică de Poliția Capitalei, după ce a fost filmat în timp ce urina pe scena de la Arenele Romane, potrivit hotnews.ro.

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Trapperul a fost dus duminică la audieri și, ulterior, reținut pentru 24 de ore de poliție pentru ultraj contra bunelor moravuri.

Trapperul a fost filmat urinând pe scenă, în timpul unui concert susținut vineri seară alături de Azteca, la Arenele Romane din București. Imaginile cu momentul au fost distribuite pe rețelele de socializare.

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Ulterior, polițiștii s-au sesizat din oficiu după apariția filmărilor și l-au chemat pe Ian la audieri. În urma probelor administrate, oamenii legii au decis reținerea sa pentru 24 de ore. Trapperul a fost și amendat, potrivit observatornews.ro.

Luni, el a fost adus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care a decis măsura controlului judiciar.

„Față de bărbatul în cauză s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”, a anunțat luni Poliția Capitalei, potrivit hotnews.ro.

Concertul de la Arenele Romane a fost organizat de Hip Hop Takeovers, care a anunțat că se „retrage din organizarea următoarelor concerte ale turneului Ian & Azteca”, mai notează sursa citată.

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Momentul de la Arenele Romane a devenit viral

Totul a început după concertul susținut de Ian și Azteca pe 2 octombrie, primul show din turneul național al celor doi artiști. Mai mulți spectatori au surprins momentul cu telefoanele mobile, iar imaginile au ajuns ulterior pe TikTok și pe alte platforme de socializare.

Incidentul a provocat numeroase reacții, inclusiv din partea unor persoane publice. Ilona Brezoianu s-a numărat printre cei care au criticat gestul artistului. Actrița a reacționat după ce a văzut imaginile și a spus că speră ca trapperul să nu mai fie primit la Arenele Romane. Cazul a căpătat, însă, o altă amploare după sesizarea din oficiu a polițiștilor. La două zile după concert, Ian a ajuns la audieri, iar, ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore.