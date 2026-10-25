Un apartament din Marsilia, distrus de un incendiu provocat de explozia unei baterii de scuter: „Am pierdut totul”

Un cuplu este distrus după ce apartamentul lor din Marsilia a fost mistuit de flăcări. Totul a pornit după ce bateria unui scuter, aflată într-o pubelă, a explodat. Iată ce au povestit cei doi tineri!

Un apartament din Marsilia, distrus de un incendiu provocat de explozia unei baterii de scuter | Instagram

Un cuplu din Franța trece prin momente extrem de grele. În contextul protestelor violente, ca și cum nu ar fi fost de ajuns, aceștia au rămas și fără locuință.

Bateria unui scuter a explodat și a ajuns pe balconul apartamentului lor. Din fericire, ei nu erau acasă și sunt teferi, însă imobilul este distrus complet.

Un cuplu a rămas fără casă în urma unei explozii! Ce au declarat

Imaginile de la fața locului sunt de-a dreptul înfiorătoare. Nimic nu mai poate fi refolosit. Imobilul are nevoie de o reabilitare completă, iar cei doi tineri apelează la ajutorul oamenilor cu suflet mare.

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Aceștia au povestit că, deși dețin asigurare, firma nu va acoperi decât o mică parte din costul reparațiilor.

Clothilde și Thomas sunt extrem de triști și deznădăjduiți în aceste momente dificile din viața lor, deoarece agoniseala li s-a dus pe apa sâmbetei.

Protestele din Marsilia au fost extrem de violente

În data de 17 octombrie 2026, Marsilia s-a confruntat cu violențe și acte de vandalism în timpul manifestațiilor împotriva scumpirii vieții.

În centrul orașului au fost raportate magazine jefuite, clădiri publice vandalizate și obiecte incendiate.

Potrivit relatărilor din presa franceză, incidentele au determinat autoritățile să impună restricții privind manifestațiile și să ia măsuri suplimentare de securitate.

Nu numai în Marsilia au avut loc astfel de proteste, ci în mai multe regiuni cunoscute din Franța, inclusiv în Capitală.

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