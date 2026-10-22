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Româncă celebră la Paris, prinsă în mijlocul protestelor. A fost nevoită să se refugieze cu soțul și fiul

Una dintre cele mai cunoscute românce la Paris este Andreea Ali, de profesie make-up artist. Pe mâinile ei s-au lăsat vedete din întreaga lume, printre care și Angelina Jolie. Andreea Ali locuiește la Paris împreună cu soțul și fiul și au fost nevoiți să fugă din calea protestelor.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Joi, 22 Octombrie 2026, 16:12 | Actualizat Joi, 22 Octombrie 2026, 21:05
Andreea Ali, prinsă în mijlocul protestelor din Paris | Instagram
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În mai multe orașe din Europa au avut loc proteste în weekendul 17-18 octombrie. Au avut loc manifestații violente în Italia și Franța, iar Andreea Ali a trebuit să se refugieze alături de soțul și fiul ei.

Andreea Ali, prinsă în mijlocul protestelor din Paris

Andreea Ali s-a născut în România, însă locuiește de mulți ani la Paris, alături de soțul și fiul ei. Make-up artista a povestit că acum se află la socrii ei, după ce au fost nevoiți să se refugieze din cauza protestelor.

Românca a povestit că, inițial, nu era speriată când a aflat că vor fi proteste, însă a văzut cum oamenii au încercat să dea foc unui apartament de la primul etaj. În plus, în Paris, au avut loc proteste violente, iar mai multe magazine au fost distruse și jefuite.

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Franța se pregătește de noi proteste în weekend

După protestele violente din weekendul 17-18 octombrie din Franța, autoritățile se pregătesc de noi manifestații. În Paris, au fost interzise adunările publice și manifestațiile de joi până marți, în zone din centrul orașului.

Și în alte orașe unde au avut loc proteste se iau măsuri de siguranță, în speranța că nu vor fi magazine distruse și jefuite. Autoritățile franceze au suplimentat numărul forțelor de ordine cu 20% față de weekendul trecut.

Protestele din Paris au început cu revolta elevilor legată de lipsa profesorilor, clasele aglomerate și condițiile de studiu.

Primele manifestații au avut loc pe 17 septembrie 2026, iar apoi mai mulți elevi ai liceelor din Franța au ieșit în stradă. La situația legată de școli a contribuit și nemulțumirile legate de costul ridicat al vieții și se cer măsuri pentru a combate inegalitățile sociale.

andreea ali

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