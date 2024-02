Un bărbat deghizat în măicuță i-a speriat pe Bucureșteni. Escrocul cere să se urce în mașinile oamenilor implorând ajutorul

De curând o nouă escrocherie și-a făcut apariția în București. Un bărbat care se deghizeză în măicuță îi sperie pe cetățenii din trafic. Escrocul le cere permisiunea de a se urca în mașină și le imploră ajutorul.

Pentru că i s-a făcut milă, o tânără din București a decis să îi permită „măicuței” să se urce la ea în mașină pentru a o duce unde are nevoie, dar când a aflat adevărul s-a speriat teribil.

Bărbatul care se folosește de hainele unei măicuțe i-a speriat în ultimele luni pe șoferi, însă nimeni nu a tras până acum un semnal de alarmă serios în acest sens. Cu toate acestea, tânăra care era pe cale de fi victima unei tentative de înșelăciune a răbufnit și a povestit totul în cadrul unui interviu pentru Știrile Antena Stars.

Citește și: O influenceriță a fost ținta unei fraude bancare. Care este cea mai nouă metodă prin care poți rămâne fără banii de pe card

Iată cum a aflat adevărul despre măicuța falsă care dă târcoale prin Capitală.

Bărbat periculos deghizat în măicuță în București

Deși inițial pare că nu reprezintă o problemă atât de gravă, tot mai mulți cetățeni și-au dat seama că o astfel de escrocherie poate ajunge foarte departe. Acest lucru s-a întâmplat și în cazul tinerei care a aflat abia acum de prezența dubiosului bărbat, și care a decis să spună lucrurilor pe nume.

Jully Cornea se afla la volan atunci când „măicuța” i-a făcut semn să oprească pentru a-i cere ajutorul, iar ea, crezând că este o femeie pe care o poate ajuta, nu a ezitat acest lucru. Imediat ce participanții la trafic care se aflau lângă ea au atenționat-o pe tânără spunându-i adevărul.

Speriată și îngrijorată pentru ceea ce ar fi putut păți, Jully a reacționat imediat și a reușit să-l dea jos pe bărbatul mincinos care purta hainele unei măicuțe.

Întâmplarea pe care a trăit-o a speriat-o atât de tare, încât aceasta a ținut să împărtășească momentele de panică și cu internauții care o urmăresc pe rețelele sociale. Totodată, aceasta și-a dorit să povestească și în cadrul unui interviu pentru Știrile Antena Stars despre escrocheria în care ar fi putut să pice.

„În drumul meu spre casă, am văzut o măicuță care făcea insistent cu mâna. Am tras dreapta să o iau, chiar dacă nu am avut niciodată instinctul acesta. Apropiindu-se de mine, o altă mașină a început să mă atenționeze. A deschis geamul și a început să țipe. M-am speriat foarte tare, pentru că mi-a spus că măicuța era, de fapt, un bărbat care făcea asta foarte des”, a povestit Jully Cornea pentru Știrile Antena Stars.

Citește și: O italiancă a înșelat statul timp de cinci ani. Cine i-a fost complice și cum a obținut peste 100.000 de euro fără să muncească

Individul se pare că totuși este destul de cunoscut de către bucureșteni, de-a lungul timpului fiind încărcate mai multe videoclipuri cu el îmbrăcat în călugăriță. Iată cum arată individul care cere bani oamenilor pe care îi întâlnește.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tot mai mulți români au devenit, în ultima vreme, victime ale unor înșelătorii, atât în viața reală, cât și pe Facebook. Recent, o astfel de înșelătorie a făcut mai multe persoane să cadă în plasa hackerilor. Iată unde s-a ajuns de la o „tânără care dorește să doneze o masă de machiaj”.