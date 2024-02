O influenceriță a fost ținta unei fraude bancare. Care este cea mai nouă metodă prin care poți rămâne fără banii de pe card

O nouă metodă prin care românii pot rămâne fără bani i-a speriat pe internauți. Mai multe persoane au fost vizate de hackeri, printre care și influenceri români. Iată despre cine este vorba și cum și-a dat seama că este o escrocherie.

Aluziva este o influenceriță foarte apreciată la noi în țară care s-a făcut cunoscută prin mesajele ei cu puternic impact emoțional asupra internauților și prin care reușește să schimbe total percepțiile lor asupra lumii.

Totodată ea s-a făcut cunoscută prin intermediul conținutul său creativ și prin stilul său unic de a comunica. Modul în care folosește aluziile și insinuările în postările și videoclipurile sale, îi determină pe internauți să o aprecieze din ce în ce mai mult de la o zi la alta, aceasta stârnindu-le interesul în toate activitățile sale de zi cu zi.

De curând, Aluziva a fost ținta unui atac al hackerilor, care ar fi putut s-o lase fără banii de pe card dacă nu și-ar fi dat seama la timp că este o mare fraudă, și, tocmai de aceea, a decis să tragă un semnal de alarmă în rândul internauților.

Iată despre ce fraudă este vorba și cum s-a terminat totul pentru Aluziva.

Frauda bancară, din ce în ce mai des întâlnită în România

Fraudele bancare sunt acțiuni efectuate într-un mod ilegale sau înșelătoare, prin care anumite persoane necinstite încearcă să obțină informații confidențiale sau acces la conturile bancare ale altora cu scopuri frauduloase.

Unele dintre cele mai cunoscute fraude bancare sunt: furtul de identitate, phishing, carduri de credit clonate sau utilizarea neautorizată a informațiilor bancare.

Totuși, de curând, au apărut și alte metode de înșelătorie care sunt mai puțin cunoscute, dar care reușesc să facă multe victime în rândul populației. Acest lucru s-a întâmplat și în cazul influenceriței menționată anterior, care a reușit să realizeze la timp faptul că se confruntă cu o escrocherie. Iată cum s-a desfășurat totul.

Inițial, Aluziva a primit un apel din partea escrocilor care s-au dat drept reprezentanții unei bănci cunoscute din România, spunându-i că o persoană a făcut o cerere pentru obținerea unui credit pe numele său și că a fost chiar și acceptat. Totodată, escrocii i-au cerut mai multe detalii și date personale importante, fapt care a determinat-o pe influenceriță să aibă suspiciuni cu privire la acest aspect.

Pentru că suspiciunile au fost destul de mari, ea a decis să pună stop apelului după o conversație de 20 de minute și să-și informeze comunitatea imediat cu privire la această tentativă de fraudă.

„În dimineața aceasta am avut parte de un șoc, pentru că am primit un telefon de la un număr care se prezenta drept o bancă. Mi s-a spus că cineva s-a prezentat cu buletinul meu într-o sucursală și a făcut o solicitare de credit de 40.000 de lei care a fost aprobată. Eu mi-am luat șoc, vă dați seama, am stat 20 de minute la telefon cu această persoană ca spre finalul conversației eu să îmi dau seama că este foarte insistentă și îmi cere informații personale. Am refuzat să dau detalii personale, am spus că mi se pare ciudat faptul că îmi cere să spun câți bani am în cont și tot felul de întrebări. Le-am zis că nu voi discuta aceste informații, mai ales că dacă sunteți de la bancă, înseamnă că știți câți bani am eu în cont”, a transmis Aluziva pe rețelele sociale.

Hackeri i-au transmis și faptul că o să-i trimită un link în care ar fi trebuit ca ea să-și introducă datele personale, urmând ca banii ei să dispară din cont.

„După o discuție lungă, am zis că insist să ma sune peste 20 de minute. Așa că am închis telefonul. Am sunat imediat la call center, unde este legit și mi s-a spus că este o tentativă de fraudă și că sunt foarte multe persoane care sunt sunate cu aceeași poveste. Aveți mare grijă. Ei intenționau să îmi trimită un SMS cu un link pe care să-l accesez și să mă loghez în contul din bancă cică și așa mi-ar fi furat banii.”, a mai adăugat aceasta pe contul său de TikTok.

Pentru a evista astfel de situații, este important ca oamenii să fie vigilenți și să ia măsuri de precauție pentru a-și proteja cât se poate de mult informațiile personale și financiare.