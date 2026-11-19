Acest influencer din România a dezvăluit care este costul lunar al tratamentului pentru leucemie. Câți bani trebuie să scoată din buzunar.

Un influencer de fitness din România dezvăluie cât îl costă lunar tratamentul pentru leucemie. Suma este uriașă | captura instagram/facebook

Un influencer de fitness din România a vorbit deschis despre lupta cu o boală gravă și despre costurile pe care trebuie să le suporte în urma diagnosticului de leucemie mieloidă cronică.

Un influencer de fitness din România dezvăluie cât îl costă lunar tratamentul pentru leucemie

Hunor, cunoscut pe Instagram pentru conținutul său despre fitness și nutriție, a publicat o actualizare după prima lună de tratament și a dezvăluit cât plătește pentru terapia de care are nevoie.

Potrivit informațiilor prezentate de acesta pe rețelele sociale, tratamentul ajunge la aproximativ 4.500 de euro pe lună, o sumă considerabilă, care arată și povara financiară pe care o poate aduce o astfel de afecțiune. Influencerul a ales să vorbească public despre experiența sa, inclusiv despre aspectele mai puțin cunoscute ale vieții cu un diagnostic oncologic.

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În mesajul publicat, Hunor le-a oferit urmăritorilor detalii despre evoluția sa după prima lună de tratament pentru leucemie mieloidă cronică. Diagnosticul și terapia necesară au reprezentat o schimbare importantă în viața sa, iar actualizările sale le permit celor care îl urmăresc să înțeleagă mai bine prin ce trece.

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Ce este leucemia mieloidă cronică

Leucemia mieloidă cronică este o formă de cancer al sângelui și al măduvei osoase, caracterizată prin înmulțirea necontrolată a unor celule albe. Boala este asociată, în majoritatea cazurilor, cu o modificare genetică numită cromozomul Philadelphia, care determină producerea unei proteine ce stimulează dezvoltarea celulelor canceroase.

Potrivit informațiilor publicate de organizații medicale precum American Cancer Society, tratamentul acestei forme de leucemie include frecvent medicamente numite inhibitori de tirozin-kinază. Acestea acționează asupra mecanismului care favorizează multiplicarea celulelor bolnave și pot ajuta la ținerea afecțiunii sub control pe termen lung. Schema terapeutică este stabilită de medic în funcție de particularitățile fiecărui pacient.

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Suma de 4.500 de euro pe lună menționată de influencer atrage atenția asupra costurilor asociate tratamentelor medicale complexe. Totuși, cheltuielile diferă în funcție de medicamentele prescrise, sistemul de asigurări și situația fiecărui pacient.

Prin postările sale, Hunor își ține comunitatea la curent cu evoluția tratamentului și vorbește deschis despre provocările întâmpinate în prima lună după achiziționarea medicamentelor necesare.