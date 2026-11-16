Mirela Vaida, mesaj tranșant pentru Gabi Bădălău! Ce i-a transmis prezentatoarea de la Acces Direct: „Mă puteți acuza”

Mirela Vaida a intervenit în scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău și a ținut să îi transmită un mesaj omului de afaceri, după ce acesta a atras atenția asupra importanței obiectivității în prezentarea cazului său. Iată ce replică i-a dat acestuia!

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău se războiesc de ceva vreme pentru accesul al fiul cel mic, Nicolas, care, în prezent, se află la tatăl său.

Gabi Bădălău susține că nu îi interzice copilului să stea cu mama sa, însă dorința celui mic ar fi să nu se apropie de artistă. Cântăreața, la rândul ei, a mers din nou la Acces Direct pentru a-și prezenta cazul. Aceasta a afirmat că a ajuns la disperare, deoarece nu înțelege de ce propriul copil a ajuns să o respingă cu vehemență.

Mirela Vaida, reacție în direct în cazul Claudiei Pătrășcanu și al lui Gabi Bădălău! Ce i-a spus afaceristului

În timpul emisiunii, Mirela Vaida a vorbit deschis despre modul în care încearcă să gestioneze acest subiect și a subliniat că, dincolo de rolul profesional, rămâne un om cu propriile sensibilități.

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Vedeta a făcut referire și la hotărârile instanței, despre care consideră că trebuie luate în calcul atunci când este analizată situația celor doi foști parteneri.

Prezentatoarea TV l-a pus la punct pe Gabi Bădălău, după ce acesta a insinuat că nu ar exista obiectivitate, în ceea ce îl privește.

Ce spune Gabi Bădălău despre conflictul cu fosta soție

De cealaltă parte, Gabi Bădălău a prezentat propria perspectivă asupra neînțelegerilor cu Claudia Pătrășcanu.

Potrivit acestuia, artista nu ar fi fost de acord cu înscrierea băiatului la o școală din București, în ciuda demersurilor pe care afirmă că le-ar fi făcut pentru a ajunge la un acord.

Afaceristul a adus în discuție și un episod petrecut pe 30 octombrie, în Parcul Tăbăcăriei din Constanța. Acesta a povestit că, după întâlnirea în care a petrecut timp alături de Claudia Pătrășcanu și cei doi copii, fosta soție ar fi solicitat un ordin de protecție, invocând un presupus comportament violent al său față de fiul lor, Nicolas.

Gabi Bădălău a respins acuzațiile și a susținut că documentele din dosar ar demonstra că probele prezentate de artistă nu ar fi fost reale. Totodată, acesta a afirmat că ambii copii și-ar fi dorit să petreacă timp cu el și că situația fiului cel mic trebuie privită ținând cont și de dorințele acestuia.

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