Administrarea unei flote auto înseamnă, pentru majoritatea firmelor, mai multe sisteme care nu comunică între ele: o aplicație pentru localizarea vehiculelor, un tabel pentru expirarea RCA-urilor și a ITP-urilor, un furnizor separat pentru descărcarea tahografului, declarațiile pentru ANAF completate manual și facturile de combustibil adunate la final de lună.

MoziMap a pornit de la ideea că toate aceste activități țin, de fapt, de același obiect - vehiculul - și pot fi gestionate dintr-un singur loc. Iată ce acoperă platforma, concret.

Monitorizarea propriu-zisă

Baza o reprezintă localizarea în timp real a vehiculelor și utilajelor, cu istoric complet al traseelor, alerte configurabile și geofencing - zone definite pe hartă, la ieșirea sau intrarea în care sistemul trimite automat o notificare.

Peste acest nivel se adaugă datele despre modul de utilizare a vehiculelor:

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comportamentul la volan - accelerări și frânări bruște, viteză excesivă, viraje agresive;

- accelerări și frânări bruște, viteză excesivă, viraje agresive; consumul de carburant , inclusiv prin citirea datelor din computerul de bord (CAN), care oferă informații direct de la vehicul, nu estimări;

, inclusiv prin citirea datelor din computerul de bord (CAN), care oferă informații direct de la vehicul, nu estimări; orele de funcționare ale utilajelor, relevante pentru șantiere, agricultură sau exploatări forestiere.

Partea administrativă

Aici se pierde, de obicei, cel mai mult timp într-o firmă cu flotă. Platforma urmărește automat termenele de expirare pentru RCA, ITP și revizii și trimite alerte înainte ca acestea să expire, pentru fiecare vehicul.

Modulul de gestionare a cheltuielilor pe mașină centralizează costurile pe fiecare vehicul și pe întreaga flotă, astfel încât costul real de operare devine o cifră calculată, nu o estimare.

Conformitatea legală

Pentru firmele de transport, aceasta este partea în care obligațiile se schimbă cel mai des și în care o eroare costă cel mai mult.

Tahograful. Serviciul de tahograf inteligent permite descărcarea de la distanță a datelor din tahograf, fără ca vehiculul să fie adus la un centru specializat. Modulul Tacho Analytics analizează aceste date și semnalează abaterile de la timpii de conducere și de odihnă.

ANAF. Integrarea cu RO e-Transport transmite automat către ANAF datele GPS pentru transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, pe baza codurilor UIT.

Taxe de drum. Platforma include gestionarea taxelor de drum și a sistemelor de taxare electronică (e-Toll) pentru vehiculele care circulă în afara României.

Temperatură și umiditate. Pentru transportul frigorific, de alimente sau de produse farmaceutice, senzorii din compartimentul de marfă înregistrează continuu condițiile de transport.

Siguranța

Camerele de bord pentru flote (Fleetcam) înregistrează contextul complet al unui incident și sunt corelate automat cu poziția GPS, viteza și identitatea șoferului. Identificarea șoferului prin card sau cheie electronică stabilește cine a condus vehiculul într-un anumit interval - informație esențială în flotele în care aceeași mașină este folosită de mai mulți angajați.

Pe industrii

Aceeași platformă este adaptată pentru 13 domenii de activitate, de la transport de marfă, distribuție și curierat, rent-a-car și leasing, transport de persoane și de animale, până la utilaje de construcții, agricole și forestiere, servicii publice, pază și protecție, sănătate și farmaceutice sau transport frigorific. Diferența dintre ele ține de funcțiile puse în prim-plan: un operator de rent-a-car are nevoie de geofencing și de istoricul fiecărei închirieri, o firmă de construcții de orele de funcționare ale utilajelor, iar un transportator internațional de tahograf și de taxele de drum.

Cum funcționează în practică

Echipamentele folosite sunt de la Teltonika, iar cartela SIM este inclusă în abonament. Montajul se face la sediul clientului, oriunde în România, și durează aproximativ 30-45 de minute pe vehicul. Platforma este accesibilă atât de pe calculator, cât și de pe telefon, iar suportul tehnic este asigurat pe toată durata contractului, indiferent de pachetul ales.

Abonamentele sunt calculate per vehicul, pe lună, în trei variante:

Track - localizare în timp real, istoric, geofencing, alerte și rapoarte de bază;

- localizare în timp real, istoric, geofencing, alerte și rapoarte de bază; Fleet - adaugă alertele pentru ITP, RCA și revizii, rapoarte detaliate și RO e-Transport;

- adaugă alertele pentru ITP, RCA și revizii, rapoarte detaliate și RO e-Transport; Pro - adaugă descărcarea de la distanță a tahografului, monitorizarea comportamentului la volan, monitorizarea temperaturii și integrările API/ERP.

Structura pe niveluri permite unei firme să înceapă cu localizarea vehiculelor și să adauge ulterior funcțiile de conformitate, pe măsură ce activitatea o cere.

O singură platformă, nu încă un sistem

Valoarea unei astfel de platforme nu stă în niciuna dintre funcții luată separat. Aplicații de localizare, servicii de descărcare a tahografului și tabele pentru documente există de mult. Diferența apare atunci când toate aceste informații se referă la același vehicul, sunt actualizate automat și pot fi consultate din același loc - fără ca cineva din firmă să fie nevoit să le adune de fiecare dată.

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