Elon Musk a prezentat noua „mașină zburătoare” Tesla! Ce poate face Roadster și când ar putea ajunge pe piață

Tesla a prezentat noua mașină zburătoare. Iată imaginile spectaculoare și detalii despre modul în care a fost posibilă execuția deasupra solului.

Tesla prezintă noul Roadster cu propulsoare SpaceX. Joi, 15 octombrie 2026, Tesla a prezentat noua generație a automobilului electric sport Roadster. Evenimentul a avut loc în Texas, la o instalație de testare SpaceX din zona McGregor/Waco. Elon Musk a participat la prezentarea noului model.

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Elon Musk a prezentat noua „mașină zburătoare” Tesla

Mașina a fost dezvoltată prin colaborarea inginerilor Tesla cu cei de la SpaceX. Momentul central al evenimentului a fost demonstrația capacităților neobișnuite ale automobilului.

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Roadster s-a ridicat de la sol, a executat manevre în aer și a aterizat controlat. Demonstrația a fost relatată de Reuters, TechCrunch și The Verge.

Tesla prezintă noul Roadster cu propulsoare SpaceX. Momentul spectaculos: mașina s-a ridicat în aer

În timpul demonstrației, Roadster a urcat pe o rampă special construită. Automobilul a ajuns să ruleze cu roțile în sus, folosind un sistem de aspirație. Ulterior, a părăsit rampa și a executat o rotație în aer.

Propulsoarele au permis controlarea mișcării și aterizarea.

Într-o altă demonstrație, mașina a trecut prin aer deasupra mai multor modele Tesla. Printre automobilele folosite în demonstrație s-au numărat Cybertruck, Cybercab și Model Y. Demonstrația a inclus și o rotație laterală efectuată în aer.

Nu a fost vorba despre un zbor de lungă durată, ci despre manevre aeriene scurte.

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Cum reușește mașina Tesla să zboare

Noul Roadster utilizează un sistem special de propulsie dezvoltat cu ajutorul SpaceX, conform Business Insider. Sistemul include propulsoare care folosesc gaz sub presiune. Acestea generează forță de propulsie pentru accelerare și manevre.

Elon Musk a explicat că automobilul dispune de un rezervor de aer la presiune foarte ridicată. Propulsoarele sunt amplasate astfel încât să poată controla mișcările automobilului.

Sistemul permite ridicarea temporară de la sol și efectuarea unor rotații. Separat, un sistem cu ventilatoare și aspirație a fost folosit pentru demonstrația în care automobilul a rulat cu roțile în sus.

Tehnologia este încă experimentală, iar utilizarea ei pe drumurile publice ridică probleme de siguranță și reglementare.

Cât de rapidă este noua mașină Tesla

În timpul prezentării, Tesla a demonstrat o accelerare de la 0 la 60 mph (aproximativ 97 km/h) în 0,81 secunde.

Performanța a fost prezentată într-o demonstrație, nu într-un test independent.

Elon Musk a declarat că noul Roadster poate depăși 230 mph, adică aproximativ 370 km/h, conform Road&Track.

Performanțele sunt asociate tehnologiilor de propulsie și configurației automobilului.

Cifrele anunțate de Tesla trebuie tratate ca performanțe declarate de producător, până la verificarea lor independentă.

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Când va putea fi cumpărată mașina zburătoare Tesla

Elon Musk a anunțat că producția noului Roadster ar urma să înceapă în 2028, conform Reuters. Automobilul nu este disponibil în prezent pentru livrare. Proiectul a fost prezentat inițial în 2017. La acel moment, Tesla anunțase că livrările ar urma să înceapă în 2020. Termenul a fost amânat de mai multe ori. Noua dată, 2028, reprezintă un obiectiv anunțat de companie, nu o garanție.

Nu este clar când și în ce condiții ar putea fi autorizate versiunile care execută manevre aeriene.

Cât va costa noul Roadster

Tesla nu a anunțat un preț final pentru noua generație Roadster la evenimentul din 15 octombrie.

În 2017, compania indicase un preț de pornire de aproximativ 200.000 de dolari.

După prezentarea din 2026, Tesla a afișat mai multe configurații pentru rezervare. Versiunea Performance necesită un avans total de 50.000 de dolari. Versiunea Thrust, echipată cu propulsoare pentru accelerare, necesită un avans de 250.000 de dolari. Versiunea Rocket, descrisă ca având un sistem complet de zbor, este disponibilă numai pe bază de invitație.

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Ce versiuni ale mașinii au fost prezentate

Performance: versiunea sport a noului Roadster.

Thrust: versiune cu două locuri, dotată cu propulsoare suplimentare pentru accelerare.

Rocket: versiune experimentală cu un singur loc, prezentată ca fiind echipată cu un sistem complet pentru manevre aeriene.

Potrivit informațiilor prezentate de presa auto, versiunea Rocket nu este aprobată pentru utilizare pe drumurile publice.

Nu este clar dacă toate tehnologiile demonstrate vor ajunge pe automobilele produse în serie.

Poate fi folosită mașina zburătoare în traficul obișnuit?

Deocamdată, nu există confirmarea că Roadster poate efectua zboruri obișnuite, precum un avion.

Demonstrația a avut loc într-un spațiu special amenajat. Automobilul a executat manevre aeriene scurte și controlate. Utilizarea propulsoarelor pe drumurile publice ridică întrebări privind siguranța.

Nu este clar ce autorizații ar fi necesare pentru o asemenea tehnologie. Versiunea Rocket este descrisă ca nefiind aprobată pentru circulația pe drumurile publice.