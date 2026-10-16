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(P) iCAUR V27 în acțiune: prima experiență de condus în România

Teren accidentat, circuit închis, obstacole și traversări prin apă. Acestea au fost câteva dintre provocările pregătite pentru participanții la prima interacțiune direct cu brandul iCAUR, evenimentul în cadrul căruia modelul V27 a fost testat pe un traseu special amenajat la Ciolpani. Jurnaliști auto, creatori de conținut și parteneri din întreaga țară au avut ocazia să se urce la volan și să descopere direct caracteristicile SUV-ului.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 17:23 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 17:28
Descoperă totul despre iCAUR | www.icaur-romania.ro
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Organizat la sfârșitul lunii septembrie 2026, iCAUR Car Clinic a îmbinat prezentările de produs cu sesiunile practice de condus. Participanții au putut astfel să descopere modelul V27 în mișcare, pe un traseu special pregătit, dincolo de experiența unei prezentări statice.

Dincolo de asfalt: descoperirea modelului iCAUR V27

Cu o siluetă robustă, forme bine definite și faruri rotunde, iCAUR V27 propune o reinterpretare contemporană a designului clasic de SUV. Modelul reflectă filosofia mărcii, „Classic Never Fades”, îmbinând elemente de design auto ușor de recunoscut cu tehnologii moderne de electrificare.

La volanul V27, participanții au parcurs porțiuni de teren denivelat, drumuri accidentate și secțiuni acoperite cu apă. Aceste experiențe au pus în valoare caracterul orientat către aventură al SUV-ului, oferind o primă perspectivă practică asupra comportamentului său în scenario reale.

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iCAUR V27 utilizează tehnologia REEV (Range-Extended Electric Vehicle), în care propulsia este asigurată de motoare electrice, în timp motorul termic funcționează ca generator de energie electrică pentru extinderea autonomiei. Potrivit specificațiilor producătorului, versiunea Premium oferă o autonomie electrică de până la 130 km, conform ciclului WLTC, și o autonomie totală de până la 870 km.

Combinația dintre propulsia electrică, autonomia extinsă și versatilitatea unui SUV poziționează modelul V27 drept o opțiune pentru cei care își doresc un automobil potrivit atât pentru deplasările de zi cu zi, cât și pentru călătoriile pe distanțe mai lungi.

Experiența reflectă și filosofia Make It Yours a mărcii iCAUR, care pune accent pe individualitate și pe adaptarea automobilului la stilul de viață și preferințele fiecărui utilizator.

De la prima experiență de condus la lansarea pe piața din România

Evenimentul iCAUR Car Clinic a precedat lansarea oficială a mărcii iCAUR la Salonul Auto București 2026, moment care a marcat și intrarea brandului pe piața europeană, România fiind prima țară din Europa în care acesta a fost lansat.

iCAUR este o marcă auto a Grupului CHERY, dedicată mobilității electrificate, care îmbină designul inspirat de SUV-urile clasice cu tehnologiile moderne și posibilitățile de personalizare. Reprezentată la nivel local de Auto Italia, marca iCAUR își dezvoltă rețeaua națională de vânzări și servicii postvânzare, în perspectiva începerii comercializării în prima jumătate a anului 2027.

Accentul pus pe experiențele individuale și pe dezvoltarea unei comunități în jurul mărcii se va regăsi și în cadrul International User Summit 2026, eveniment programat în perioada 19–23 octombrie, în Wuhu, China.

iCAUR V27 este deja disponibil pentru precomandă în România, urmând ca vânzările comerciale să înceapă în prima jumătate a anului 2027.

Versiunea V27 Premium beneficiază de un preț promoțional de lansare de 49.400 de euro, TVA inclus, față de prețul de listă de 54.990 de euro, TVA inclus. Modelul este însoțit de o garanție de 7 ani sau 150.000 km, în condițiile prevăzute de certificatul de garanție.

Cei interesați să descopere modelul iCAUR V27 și configurațiile disponibile pot afla mai multe informații pe website-ul oficial iCAUR România.

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