(P) La câți km se schimbă distribuția, uleiul și plăcuțele

Întreținerea periodică a mașinii presupune mai mult decât schimbarea uleiului și verificarea anvelopelor.

Unele componente au intervale clare de înlocuire, în timp ce altele se schimbă în funcție de uzură, kilometraj și recomandările producătorului. Distribuția, uleiul de motor și plăcuțele de frână trebuie urmărite pentru a evita defecțiuni și reparații costisitoare.

La câți km se schimbă distribuția?

Cureaua de distribuție se schimbă, în general, la aproximativ 60.000–120.000 km sau la 4–7 ani, în funcție de recomandările producătorului, urmând să fie respectat primul interval atins. Intervalul exact diferă în funcție de tipul motorului, modelul mașinii și condițiile de utilizare, motiv pentru care cartea service rămâne principala referință.

Kilometrajul nu este singurul criteriu important. O mașină care circulă puțin poate avea nevoie de schimbarea distribuției după trecerea perioadei recomandate, chiar dacă nu a parcurs numărul maxim de kilometri. Materialul curelei îmbătrânește în timp, iar temperaturile, stilul de condus și condițiile de exploatare pot influența durata de viață.

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La schimbul distribuției se verifică și starea celorlalte componente ale sistemului. Un zgomot neobișnuit la motor sau semne de uzură nu trebuie ignorate, însă lipsa unor simptome nu înseamnă că o curea veche poate fi utilizată fără limită. Respectarea intervalului de revizie este cea mai sigură abordare.

Distribuția pe curea sau pe lanț: ce diferă?

Cureaua de distribuție are un interval de înlocuire stabilit de producător, în timp ce un lanț de distribuție poate avea o durată de utilizare mai mare, de regulă în jurul a 180.000–250.000 km, dar trebuie verificat periodic. Nu există însă un kilometraj universal valabil pentru toate motoarele.

Lanțul este lubrifiat de uleiul de motor și poate fi afectat de întreținerea necorespunzătoare sau de utilizarea unui ulei nepotrivit. În timp, rolele, întinzătorul și componentele asociate se pot uza. Un zgomot metalic la pornire sau în timpul funcționării motorului poate indica o problemă care trebuie verificată de un mecanic.

La motoarele cu distribuție pe curea, intervalul de schimb este mai ușor de urmărit prin kilometraj și timp. Pentru ambele sisteme, recomandările producătorului și istoricul de service sunt mai importante decât o regulă generală.

De ce se schimbă tot kitul, nu doar cureaua?

Kitul de distribuție se schimbă împreună cu componente precum rolele și întinzătorul deoarece acestea lucrează împreună și se uzează în timpul funcționării. Montarea unei curele noi peste componente vechi poate compromite funcționarea sistemului.

În funcție de construcția motorului, se poate schimba în aceeași operațiune și pompa de apă atunci când aceasta este antrenată de cureaua de distribuție. În acest caz, înlocuirea simultană poate evita demontarea repetată a acelorași componente pentru o intervenție ulterioară.

Operațiunea face parte dintre lucrările importante de întreținere și trebuie efectuată conform procedurii specifice mașinii. După schimb, este important ca intervenția să fie consemnată în cartea service sau în istoricul de întreținere, pentru ca următorul interval să poată fi urmărit corect.

Ce se întâmplă dacă se rupe cureaua de distribuție?

Ruperea curelei de distribuție poate opri imediat motorul și poate provoca avarii importante la componentele interne. În funcție de construcția motorului, supapele și pistoanele se pot lovi, ceea ce poate duce la reparații complexe.

Problema poate apărea fără ca șoferul să observe în prealabil un simptom clar. Tocmai de aceea, nu este recomandată depășirea intervalului stabilit pentru schimbul distribuției. O curea ruptă în timpul mersului poate duce și la o situație periculoasă, în special dacă motorul se oprește într-o zonă cu trafic intens.

Dacă motorul se oprește brusc și există suspiciunea unei probleme la distribuție, mașina trebuie verificată într-un service. Repornirea repetată a motorului nu este o soluție și poate agrava eventualele deteriorări.

La câți km se schimbă uleiul?

Uleiul de motor se schimbă, în mod obișnuit, la aproximativ 10.000–15.000 km sau o dată pe an, însă intervalul exact trebuie stabilit conform recomandărilor producătorului. Pentru uleiurile long life, intervalul poate fi mai mare, dar trebuie respectate indicațiile specifice motorului.

Schimbarea uleiului este importantă deoarece acesta lubrifiază componentele interne ale motorului și contribuie la reducerea uzurii. În timpul reviziei se schimbă, de regulă, și filtrul de ulei, iar în funcție de programul de întreținere pot fi verificate filtrul de aer, filtrul de combustibil și filtrul de polen.

Intervalul poate fi influențat și de modul de utilizare. Deplasările foarte scurte, traficul urban intens sau funcționarea frecventă la rece pot solicita motorul diferit față de drumurile lungi. De aceea, revizia nu ar trebui amânată pentru că kilometrajul nu a ajuns la limita maximă.

La câți km se schimbă plăcuțele de frână?

Plăcuțele de frână nu au un kilometraj universal de schimbare, deoarece durata lor de viață depinde în principal de stilul de condus, trasee și utilizarea sistemului de frânare. Cele de pe puntea față se uzează, în general, mai repede decât cele din spate.

Condusul predominant în oraș, cu opriri și porniri frecvente, poate accelera uzura, în timp ce utilizarea pe drumuri lungi poate avea un alt ritm. Grosimea materialului de fricțiune trebuie verificată periodic, cu discurile de frână.

Unele mașini sunt echipate cu senzori sau martori de uzură care avertizează șoferul când plăcuțele se apropie de limita de utilizare. Un zgomot neobișnuit la frânare, vibrațiile sau modificarea comportamentului pedalei trebuie verificate într-un service.

Ce poți schimba singur și ce lași pe mâna service-ului?

Unele operațiuni simple de întreținere pot fi realizate de proprietar, dar schimbarea distribuției trebuie lăsată pe mâna unui service și a unui mecanic calificat. Sincronizarea dintre arborele cotit și arborele cu came trebuie realizată cu precizie, iar o eroare de montaj poate afecta grav motorul.

Pentru lucrările periodice, este util să urmărești cartea service și să păstrezi istoricul reviziilor. Pe OLX găsești piese auto, de la kituri de distribuție la plăcuțe de frână, inclusiv anunțuri pentru diferite regiuni ale țării.

De exemplu, în funcție de zona în care locuiești, poți găsi piese auto în București sau piese auto în județul Argeș. Indiferent de piesa necesară, intervalul de înlocuire trebuie stabilit în funcție de recomandările producătorului și de starea componentei.

În final, întrebarea „la câți km se schimbă distribuția” nu are un singur răspuns pentru toate mașinile. Pentru curea, intervalul orientativ poate fi de 60.000–120.000 km sau 4–7 ani, în timp ce lanțul poate rezista mai mult, cu verificări. Uleiul, plăcuțele de frână și celelalte consumabile au propriile intervale, iar întreținerea regulată contribuie la prelungirea duratei de viață a motorului și la siguranța în trafic.