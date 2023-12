Legislația va fi modificată, astfel încât toți șoferii din Uniunea Europeană să respecte aceleași reguli.

Responsabilii europeni vor ca legislația să fie uniformizată pe tot cuprinsul Uniunii Europene. Noul proiect de lege este încă în dezbatere și ar aduce noi reguli pentru șoferi.

Reguli universale pentru șoferii din Uniunea Europeană. Ce modificări se aduc legislației în vigoare

Conform unei surse, documentul prevede modificări în ceea ce privește eliberarea permiselor de conducere, dar și uniformizarea regulilor de circulație la nivel european. De asemenea, se face referire și la noi restricții pentru șoferii începători.

Noul proiect de lege prevede ca valabilitatea permiselor din categoriile pentru amatori (seriile A și B) să fie modificată, de la zece ani, la 15 ani.

În timp ce valabilitatea permiselor din restul categoriilor, considerate pentru profesioniști, să fie redusă la cinci ani. Totodată, vor fi obligatorii testele medicale la fiecare preschimbare.

Modificări vor fi aduse și în ceea ce privește vârsta la care se poate obține un permis de conducere. Aceasta ar putea fi stabilită la pragul de 17 ani pentru categoria B. Însă categoria B nu va mai corespunde cu ceea ce este în prezent.

Conform noului proiect, categoria B va fi împărțită în două subcategorii: B, unde intră vehicule de cel mult 1.750 de kilograme, și B+, unde intră vehicule de cel mult 3.500 de kilograme.

Obținerea prermisului de conducere înainte de împlinirea majoratului

Minorii vor avea acces doar la cele din categoria B. Totodată, aceștia nu vor avea voie să conducă autorulote.

De asemenea, adolescenții care obțin permisul de conducere nu vor avea permisiunea de a șofa singuri. Ei vor trebui să fie însoți de o persoană care are cel puțin trei ani de experiență la volan. O altă regulă impusă începătorilor este aceea că nu vor avea voie să circule pe timp de noapte, în intervalul: 00:00 - 06:00.

Un fost cadru al Poliției Române, Lucian Diniţă, a declarat pentru sursa menționată faptul că poate observa caracterul preventiv al măsurilor impuse în noul proiect de lege.

„Într-un fel se conduce ziua și alte repere ai pe întuneric. Este nevoie de experiență mai mare noaptea. Experții europeni au pus această prevedere în proiectul de directivă după ce au văzut statisticile cu numărul de accidente produse noaptea de șoferii tineri, adică deloc întâmplător.

Eu cred că aici ar trebui să facem un pas înainte și, după modelul occidental, să reintroducem simulatoarele la școlile de șoferi. Pe vremuri aceste sisteme erau obligatorii, dar în timp s-au scos pentru că «sunt prea scumpe», probabil.

Prin anii 2004-2005 am sesizat că sunt probleme și că traficul este periculos noaptea tocmai din lipsa de experiență a șoferilor și am încercat să schimb legea. Am avut două variante, reintroducerea simulatoarelor la școlile de șoferi sau obligativitatea ca persoanele care învață să conducă să meargă cu instructorul și un anumit număr de ore noaptea. Ambele variante au fost respinse de Parlament și acum ne plângem de accidente”, a adăugat acesta.

Deplasarea pe autostradă

O măsură la fel de importantă care se regăsește în noul proiect este ca șoferii începători, care nu au vechime mai mare de doi ani, dacă sunt nevoiți să circul pe autostradă, să nu depășească viteza de 90 de kilometri pe oră. De asemenea, aceștia trebue să se deplaseze pe prima bandă.

„Aici vorbim chiar de ceva foarte periculos. La o viteză așa mică ești o «șicană mobilă», toată lumea se încurcă de tine. Toată lumea va încerca să te depășească, inclusiv camioanele. Te pui în pericol permanent.

În plus, o astfel de prevedere încalcă o altă regulă, cea de a nu circula sub o anumită viteză pe un anumit segment de drum. Acum, este adevărat că un șofer începător nu prea are cum să știe cum se circulă pe o autostradă.

Conform legilor internaționale instructorii nu au voie să intre cu mașina de școală pe un astfel de sector de drum, iar simulatoare, din nou, nu avem pentru că așa au vrut parlamentarii. Și ne trezim cu șoferi care au luat carnetul după ce au mers cu cel mult 40 de kilometri pe oră în oraș, direct pe autostradă.

Pentru începători poate fi terifiant să mergă cu peste 100 de kilometri pe oră și când ești speriat poți face greșeli imediat”, a mai precizat Lucian Diniță.