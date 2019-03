Schimbări majore la polițele RCA! Titularul nu va mai fi doar proprietarul mașinii. Cum se vor modifica prețurile

Schimbări majore în cazul polițelor RCA. Consiliul Concurenţei a propus mai multe măsuri pentru scăderea preţului RCA, precum încheierea poliţelor pe numele şoferului, nu al proprietarului maşinii, cum este în prezent.

Consiliul Concurenţei a propus mai multe măsuri pentru scăderea preţului RCA, precum încheierea poliţelor pe numele şoferului, nu al proprietarului maşinii, cum este în prezent, dar şi un cod de conduită între companiile de asigurări şi cele de reparaţii auto, întrucât există situaţii în care service-urile percep preţuri mai mari dacă reparaţiile sunt achitate de asigurători, a declarat, joi, pentru AGERPRES, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.



„Poliţa RCA trebuie să reflecte riscul de accident, iar riscul de accident este determinat, în mare parte, de conducătorul maşinii. Astfel, dacă mai multe persoane conduc aceeaşi maşină, preţul poliţei va trebui adaptat în consecinţă. Această modificare nu reprezintă, însă, o prioritate”, a susţinut Chiriţoiu.



El a arătat că există şi alte propuneri pentru a reduce preţul poliţelor RCA, pe care se concentrează Consiliul Concurenţei.



„Obiectivul nostru este ca preţul plătit de populaţie pentru poliţa de asigurare obligatorie (RCA) să fie cât mai mic şi în acest scop am făcut o serie de recomandări. O parte dintre aceste recomandări au fost preluate în legislaţia din domeniu şi se observă că preţul poliţelor a scăzut în ultimii doi ani. La ora actuală, colaborăm cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în vederea adoptării şi a altor măsuri care să conducă la consolidarea pieţei şi la creşterea gradului de protecţie a asiguraţilor”, a afirmat Chiriţoiu.



Potrivit acestuia, în primul rând, este necesară creşterea numărului de maşini aflate în circulaţie, care au o poliţă RCA valabilă.



„Din datele noastre, la ora actuală, sunt destul de multe maşini în circulaţie, aproximativ un sfert, care nu au RCA valabil pentru că proprietarii au încheiat poliţa pentru o perioadă foarte scurtă, o lună, iar apoi au uitat să o reînnoiască. În acest context, noi am propus ca, pentru persoane fizice, poliţele RCA să nu se mai încheie pentru o lună, ci pentru şase sau 12 luni, şi doar pentru persoanele juridice să existe posibilitatea de a încheia asigurarea pentru o lună”, a precizat oficialul Concurenţei.



În acelaşi timp, este foarte important ca preţul reparaţiilor auto să nu crească artificial, deoarece aceste majorări se reflectă în preţul RCA, a explicat Chiriţoiu.



„Există situaţii în care se solicită un anumit preţ dacă cheltuielile de reparaţii sunt achitate de proprietar şi se solicită un preţ mai mare dacă reparaţiile sunt achitate de compania de asigurări, prin intermediul RCA. Având în vedere relaţia tensionată dintre asigurători şi companiile de reparaţii, noi am propus elaborarea unui cod de conduită aplicabil în relaţia dintre cele două părţi, în vederea evitării prejudicierii consumatorilor”, a mai spus preşedintele Concurenţei.