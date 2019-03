Alege serviciile de inchirieri auto Otopeni si bucura-te de libertatea de miscare dobandita!

Capitala Romaniei s-a dezvoltat intr-un ritm impresionant de cand am intrat in Uniunea Europeana, atat in plan economic, cat si social, cultural si turistic, iar aceasta afirmatie poate fi demonstrata simplu prin cresterea constanta a traficului de persoane si aeronave pe aeroportul care deserveste Bucurestiul.

Capitala tarii, in toate aspectele sale, depinde foarte mult de functionarea corecta a aeroportului Henri Coanda, insa infrastructura si organizarea orasului au ramas cu mult in urma nevoilor pe care le avem in prezent. In aceasta situatie, problema transportului de la aeroport pana in oras are o singura rezolvare eficienta: alegerea serviciilor de inchirieri auto Otopeni.

Cand calatoresti pana in Capitala in scop profesional, precum o intalnire oficiala sau participarea la un eveniment din sfera ta de activitate, cea mai pretioasa resursa pe care o vei avea in timpul sederii aici va fi timpul, determinandu-te sa organizezi si sa eficientizezi cat mai bine fiecare activitate in parte. Daca o nunta, o aniversare sau alt motiv personal te-a adus la Bucuresti pe calea aerului, atunci vei fi nevoit sa gasesti cel mai performant mijloc de transport pentru a-ti usura calatoriile in oras si in afara acestuia.

Transportul in comun si serviciile de taximetrie disponibile sunt solutii total incomode si neperformante, mai ales daca trebuie sa faci mai multe calatorii in perioada sederii sau ajungi in Bucuresti cu un bagaj voluminos. Astfel, singura solutie care iti poate oferi un standard ridicat de confort si siguranta in conditii de mobilitate maxima este un vehicul pus la dispozitie de o firma de inchirieri auto din Otopeni.

Daca alegi corect compania cu care sa colaborezi, masina rezervata online sau telefonic (proces care dureaza 5 minute) va fi livrata la adresa specificata de tine, inclusiv in parcarea aeroportului Henri Coanda, in aproximativ 2 ore de la rezervarea modelului dorit. Exista posibilitatea sa nu ai permis de conducere sau, pur si simplu, sa nu cunosti foarte bine traficul bucurestean si sa preferi sa fii pasager pe durata calatoriilor. Nicio problema! Firmele serioase de inchirieri auto din Otopeni iti pot pune la dispozitie si un sofer personal care sa iti asigure transportul in perioada sederii tale aici.

Evenimentele cu prietenii sau in familie, care te-au motivat sa ajungi in Capitala tarii, pot genera multe drumuri dus-intors prin tot orasul, intre hotel si restaurant, Starea Civila si biserica sau casa rudelor si marile centre comerciale. Pentru a-ti asigura eficienta in transport, firmele de inchirieri auto Otopeni iti pun la dispozitie mai multe modele din clasa “economy”, precum Ford Fiesta sau Opel Corsa, masini de ultima generatie cu un consum foarte redus de combustibil. Daca organizezi chiar tu evenimentul sau vrei sa propui o varianta sigura, confortabila si eficienta pentru transportul grupurilor de pana la 9 persoane, atunci vei putea opta pentru microbuzele cu 8+1 locuri din oferta de inchirieri auto Otopeni.

In cazul in care urmaresti sa beneficiezi de prestanta, eleganta si rafinament, poti alege un BMW X5 sau Audi A4, modele pe care sigur le vei gasi in parcul FocusRent de inchirieri auto din Otopeni. In plus, pe langa dotarile impresionante de siguranta, confort si divertisment, toate aceste masini vor fi mai noi de 5 ani, astfel oferindu-ti acces la tehnologie, sisteme, design si materiale interioare de ultima generatie.

Daca vrei sa ai acces la toate beneficiile de mai sus si multe altele intr-o oferta completa si corecta din punctul de vedere al pretului, apeleaza la FocusRent! Pe langa RCA si full Casco, pretul de baza al serviciilor de inchirieri auto Otopeni include si rovinieta, iar eventualele probleme aparute vor fi rezolvate cu promptitudine prin inlocuirea gratuita a vehiculului in cel mult 5 ore. In plus, call-center-ul este disponibil 24 de ore, 7 zile pe saptamana pentru a-ti prelua rezervarile si a iti oferi toate informatiile de care ai nevoie. Asadar, data viitoare cand calatoresti cu avionul catre Bucuresti, alege cu incredere serviciile de inchirieri auto Otopeni de la FocusRent si asigura-te ca masina dorita te asteapta in parcarea aeroportului!