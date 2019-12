Tesla a obţinut un împrumut de 1,3 miliarde de dolari în China, pentru construcţia fabricii din Shanghai

Tesla a mai anunţat că a semnat acorduri pentru o facilitate de creditare de tip revolving, negarantată, de până la 2,25 de miliarde de yuani.

Compania a precizat că ambele împrumuturi vor fi utilizate pentru fabrica de automobile din Shanghai.

Băncile participante la finanţarea Tesla sunt China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Shanghai Pudong Development Bank şi Industrial and Commercial Bank of China.

Pe lângă construcţia şi producţia de la fabrica Tesla din Shanghai, împrumutul ar mai putea fi utilizat pentru rambursarea unor datorii de 3,5 miliarde de dolari cu scadenţa pe 4 martie 2020.