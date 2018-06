BACALAUREAT 2018 ISTORIE. Elevii, puși în dificultate de subiecte: "Credeam că va fi mai ușor." BAREME de corectare EDU.RO

Elevii care au dat, miercuri, proba la Istorie a Bacalaureatului 2018 au avut, la primul subiect, de analizat statul român modern, la al doilea subiect, Evul mediu, iar la al treilea subiect, de comentat un regim totalitarist înlăturat în România în perioada postbelică.

BACALAUREAT 2018: Statul român modern, Evul Mediu şi un regim totalitarist înlăturat din România, SUBIECTELE la Istorie, proba obligatorie a profilului

."Mă aşteptam să fie mai uşor. La ce ai dat? La istorie. Subiectul III mi s-a părut un pic mai greu, ne-a picat totalitarismul, dar a fost ok, m-am descurcat. Am scris, am scris, am scris la fiecare subiect. Luni a fost mai bine. Am făcut tot şi mă aştept la o notă destul de mare. Mâine dau la Georgrafie şi cred că o să mă descurc. M-am pregătit extrem, extrem de mult. Consider că aş fi putut să dau mai mult, însă cred că e o etapă de maturizare pentru fiecare", a declarat o elevă, care a susţinut miercuri proba la Istorie, potrivit Mediafax.

Cei peste 136.871 de candidaţi din toate promoţiile care s-au înscris pentru examenul de BACALAUREAT 2018 au susținut miercuri proba obligatorie a profilului.

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie.