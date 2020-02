„M-am culcat cu 130 de bărbaţi până la 28 de ani, inclusiv cu patru într-o zi” Confesiunea unei tinere și problema dependenței sexuale. Realitate sau exces?

Tânăra este de părere că în spatele acestei dorințe nestăpânite se află divorțul părinților săi și nevoia constantă de validare, având în vedere problemele de stimă de sine cu care s-a confruntat de-a lungul vieții.

Părinții ei s-au despărțit când ea avea doar 13 ani, iar mama s-a a decis să plece de acasă. Tatăl ei era șofer de taxi, iar Frankie ajungea să petreacă mult timp singură acasă, unde se simțea izolată și abandonată.

„Am fost mereu plinuţă, mai mare decât prietenele mele, iar viaţa mea a fost dificilă. Aşa că bănuiesc că atunci când am primit atenţie sexuală, am devenit dependentă de ea”, a mai spus aceasta, care a început să-și caute posibiliparteneri sexuali pe internet de la vârsta de doar 14 ani.

Acum, Frankie a început să vadă contactul sexual ca pe un moment de intimitate între dintre doi oameni, nu doar ca pe un act. Ea admite că uneori taie orice legătură cu cei care îi sugerează sau îi transmit prea repede că doresc să se culce cu ea.