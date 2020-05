Airbnb intenţionează să concedieze 1.900 de angajaţi, respectiv 25% din forţa sa de muncă

”Călătoriile în această lume nouă vor arăta diferit, iar Airbnb trebuie să evolueze în consecinţă, a explicat el.

Angajaţii americani concediaţi vor primi salariul de bază pentru 14 săptămâni plus o săptămână în plus pentru fiecare an lucrat la Airbnb. Airbnb va mai oferi angajaţilor americani asigurare medicală pentru o perioadă de 12 luni. Data de 11 mai va fi ultima zi de lucru pentru angajaţii afectaţi din Statele Unite şi Canada.

Sursa : news.ro