Anthropic, compania din spatele inteligenței artificiale Claude, a atins o evaluare record de aproape 2.000 de miliarde de dolari, depășind PIB-ul Arabiei Saudite.

Anthropic, compania de inteligență artificială care a ajuns să valoreze mai mult decât PIB-ul Arabiei Saudite | Profimediaimages.ro

Anthropic, compania americană de inteligență artificială care dezvoltă chatbotul Claude, a ajuns la o valoare de piață impresionantă, după debutul spectaculos la bursă. Evaluarea companiei a urcat pentru scurt timp la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, depășind valoarea întregii economii a Arabiei Saudite. Listarea a atras peste 81 de miliarde de dolari și a devenit cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie.

Anthropic, compania de inteligență artificială care a ajuns să valoreze mai mult decât PIB-ul Arabiei Saudite

Anthropic, compania americană care dezvoltă chatbotul Claude, a intrat în istorie după debutul spectaculos la Bursa de la New York. Compania a stabilit prețul unei acțiuni la 83 de dolari, peste intervalul estimat inițial, de 70-78 de dolari.

Potrivit Reuters, această valoare a dus evaluarea companiei la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari, luând în calcul și acțiunile care pot fi emise în viitor. Oferta publică inițială a atras 81,3 miliarde de dolari, după ce Anthropic a scos la vânzare 980 de milioane de acțiuni.

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Surpriza a venit în momentul în care acțiunile au început să fie tranzacționate pe Nasdaq. Prețul a urcat până la 111,50 dolari, cu aproximativ 34% peste valoarea de listare. În acel moment, evaluarea complet diluată a companiei a ajuns la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari.

Creșterea nu s-a menținut însă până la finalul ședinței. Acțiunile au încheiat prima zi de tranzacționare la 97,17 dolari, în creștere cu 17% față de prețul din oferta publică. La acest nivel, valoarea companiei era de aproximativ 1.770 de miliarde de dolari, calculată pe baza acțiunilor complet diluate.

Anthropic valorează mai mult decât economia Arabiei Saudite

Comparația cu Arabia Saudită arată dimensiunea sumelor implicate. Potrivit Fondului Monetar Internațional, PIB-ul nominal al Arabiei Saudite este estimat la aproximativ 1.340 de miliarde de dolari în 2026.

Prin urmare, evaluarea Anthropic a depășit valoarea economiei saudite atât la prețul stabilit pentru IPO, cât și în timpul creșterii de la debutul bursier.

Mai mult, la evaluarea de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, compania a depășit și PIB-ul unor state europene precum Țările de Jos, Elveția, Polonia, Suedia și Irlanda, potrivit estimărilor FMI pentru 2026.

Cea mai mare listare la bursă din istorie

Oferta publică inițială a Anthropic a stabilit un nou record. Compania a atras 81,3 miliarde de dolari prin vânzarea acțiunilor, depășind precedentul record stabilit de SpaceX.

Associated Press scrie că operațiunea a devenit cea mai mare listare bursieră din istorie. Dacă sunt incluse și alte vânzări private de acțiuni, în valoare de aproximativ 26 de miliarde de dolari, dimensiunea totală a tranzacției ajunge la 107,3 miliarde de dolari.

Interesul uriaș al investitorilor arată cât de mult a crescut încrederea pieței în companiile care dezvoltă inteligență artificială. Anthropic este unul dintre principalii rivali ai OpenAI și se află în spatele chatbotului Claude, folosit atât de persoane fizice, cât și de companii.

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