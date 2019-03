BNR Curs valutar 15 martie. Leul s-a apreciat azi! Cât costă un euro?

BNR Curs valutar 15 martie. Leul s-a apreciat azi față de principalele monede internaționale. Cât costă un euro, dolar, lira și franc, pe final de săptămână, conform datelor oferite de Banca Națională Română?

Euro se depreciază astăzi în fața leului. Un euro costă 4.7569, după ce joi, 14 martie, prețul monedei atingea costul record înregistrat în luna ianuarie a acestui an.

Dolarul scade pe final de săptămână până la prețul de 4.2031 lei.

Lira sterlină și francul elvețian înregsitrează pierderi, vineri, 15 martie, conform cursului bnr actualizat. 5.5734 lei costă lira, în timp ce francul este 4.1835 lei.

ROBOR a urcat azi

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculeaz costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat vineri cu 0,03 puncte procentuale (pp) fata de valoarea de joi, până la 3,09% pe an.

La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%. În perioada similară a anului trecut, 15 martie 2018, indicatorul era la 2,03% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, s-a majorat la 3,29% pe an, de la 3,27%, iar ROBOR la 9 luni a crescut cu 0,03 pp la 3,44% pe an.

Indicele ROBOR la 12 luni era cotat vineri la 3,50% pe an, cu 0,03 pp mai mult decât nivelul înregistrat joi.