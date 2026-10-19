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(P) Câte împrumuturi poți avea în același timp fără să ajungi blocat între rate

Două rate, card de credit, poate și o finanțare luată pentru o cheltuială neprevăzută: este clar că numărul creditelor se poate aduna destul de repede, chiar dacă fiecare plată pare ușor de gestionat separat.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 12:30 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 12:37
Descoperă informații importante despre tot ceea ce presupune să ai mai multe împrumuturi simultan | creditprime.ro
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Problema începe când toate scadențele ajung în același buget lunar și consumă prea mult din venit. Citește mai departe și vezi câte credite poți avea simultan și ce trebuie să verifici înainte să adaugi încă o rată.

Poți avea mai multe credite în același timp

Nu există o regulă generală care să spună că te poți opri la două sau trei împrumuturi. Poți avea, de exemplu, credit ipotecar, card de credit și credit de consum, iar ulterior poți solicita și un imprumut rapid de la Credit Prime. Creditorul analizează veniturile, obligațiile existente și capacitatea de rambursare înainte să decidă dacă poate aproba noua solicitare. Pentru tine, numărul creditelor contează mai puțin decât suma pe care trebuie să o plătești lunar pentru toate.

Un împrumut rapid poate completa bugetul când ai deja alte rate

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Faptul că ai credit activ la bancă nu exclude posibilitatea de a solicita bani printr-un IFN. Dacă apare o reparație de 2.000 de lei sau altă cheltuială pentru care nu ai suficienți bani disponibili, împrumutul rapid poate acoperi suma de care ai nevoie, în funcție de analiza creditorului. Procesul poate fi parcurs online, iar documentația poate fi redusă atunci când informațiile necesare pot fi verificate digital. Important este să introduci noua plată în buget alături de obligațiile pe care le ai deja.

Adună toate ratele înainte să mai ceri bani

Să presupunem că încasezi 6.000 de lei și plătești lunar 1.300 de lei pentru creditul ipotecar, 350 de lei pentru alt împrumut și 250 de lei pentru card. Ai deja 1.900 de lei alocați finanțărilor înainte să iei în calcul următorul credit. Pentru împrumuturile cu dobândă variabilă poți urmări și calculul ROBOR, dacă indicele este relevant pentru contractul tău, ca să înțelegi cum poate evolua rata. BNR aplică reguli privind gradul de îndatorare tocmai pentru ca obligațiile lunare să rămână raportate la venitul disponibil.

Gradul de îndatorare îți spune mai multe decât numărul creditelor

Acesta reprezintă raportul dintre obligațiile lunare aferente finanțărilor și venitul net luat în calcul. Reglementările BNR stabilesc, cu anumite excepții prevăzute de cadrul aplicabil, plafonul agregat de 40% pentru creditele în lei. Așadar, trei credite cu plăți lunare reduse pot pune mai puțină presiune pe buget decât două finanțări cu rate mari. Înainte să depui altă cerere, adună toate obligațiile și vezi cât din venitul lunar este deja rezervat pentru ele.

Nu confunda limita aprobată cu suma de care ai nevoie

Dacă poți accesa 5.000 de lei, dar cheltuiala pentru care cauți finanțare este de 2.500, pornește calculul de la necesarul real. O sumă mai mare aduce și costuri suplimentare, iar următoarele venituri trebuie să susțină toate plățile pe care le-ai acumulat.

Aceeași regulă merită aplicată și împrumuturilor rapide deoarece accesul simplu la bani îți permite să rezolvi o cheltuială punctuală fără să aștepți luni întregi, iar suma solicitată poate rămâne strict legată de problema pe care vrei să o rezolvi.

Scadențele pot conta aproape la fel de mult ca valoarea ratelor

Patru plăți programate între 1 și 10 ale lunii pot pune presiune pe cont chiar dacă venitul tău acoperă toate obligațiile. Notează data fiecărei scadențe și vezi cum se raportează la ziua în care primești salariul. Pentru creditele care permit alegerea datei de plată, o distribuție mai bună a scadențelor poate face bugetul lunar mai ușor de urmărit. Setează și notificări cu câteva zile înainte, mai ales dacă ai finanțări la creditori diferiți.

Dacă ai nevoie de bani pentru o cheltuială punctuală, poți lua în calcul soluțiile propuse de Credit Prime!

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