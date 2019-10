Christine Lagarde, numită oficial de liderii UE la conducerea BCE

Şefii de stat şi de guverne europeni au numit-o în mod oficial, vineri, pe fosta directoare a Fondului Monetar Internaţional Christine Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene (BCE), relatează AFP.

”Le mulţumesc sincer liderilor europeni”, a reacţionat ea într-un mesaj postat pe Twitter. ”Abia aştept să lucrez cu angajaţii telentaţi pentru a păstra preţurile stabile şi a proteja băncile”, a adăugat ea.

My sincere thanks to European leaders for appointing me as President of the from 1 November 2019. It is an honour to succeed Mario Draghi. I am looking forward to working with the ECB’s talented staff to keep euro area prices stable and banks safe.

— Christine Lagarde (@Lagarde)

Consiliul European, reunit la Bruxelles, a oficializat astfel înlocuirea italianului Mario Draghi de la 1 noiembrie ”într-un mandat care nu poate fi prelungit de opt ani”, potrivit unui comunicat.

BCE şi Parlamentul European (PE) au avizat favorabil candidatura.

Christine Lagarde moşteneşte o sarcină foarte dificilă la conducerea gardianului euro, după ce Consiliul Guvernatorilor a părut scindat recent cu privire la noi măsuri de susţinere a economiei decise în septembrie.

Lagarde, care a condus cabinetul american Baker McKenzie până în 2005, a fost numită de către Nicolas Sarkozy la Ministerul Comerţului Exterior, iar apoi al Finanţelor până în 2011, după care a preluat frâiele FMI, în urma demisiei lui Dominique Strauss-Kahn (DSK).

Sursa : news.ro