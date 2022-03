Cum a justificat proprietarul benzinăriei din Beiuș creșterea prețului la combustibil la 11 lei pe litru

Cozi de maşini s-au format, pe 9 martie, la stațiile de carburant din mai multe oraşe din ţară, după ce a apărut în mediul online o informație falsă, care s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, care anunța că de la miezul nopţii prețul combustibililor va depăși prețul de 11 lei pe litru.

S-a constatat faptul că informația a apărut după ce într-o stație de carburant din Beiuș afișul cu prețul pe litru al carburantului indica suma de 11 lei.

Ce spune patronul beniznăriei din Beiuș care a ridicat prețul carburantului la 11 lei

Ulterior, patronul benzinăriei din Beiuș a explicat de ce s-a simțit nevoit să ridice prețul la 11 lei pe litru. Acesta a declarat că la rândul său a cumpărat carburant mai scump.

„Am fost obligat să scumpesc pentru că am cumpărat mai scump. Am cumpărat din depozit carburantul cu 8,6 lei litrul, în condiţiile în care eu până acum la pompă l-am vândut cu 7,6! Mi-au zis că dacă nu-mi convine să nu iau. Şi aşa am o cisternă pe care nu mi-au umplut-o! Mâine va fi şi mai scump, am înţeles că va fi 10 lei litrul", a spus Daniel Degău, potrivit adevărul.ro.

Nicolae Ciucă: „Am activat instituțiile de control și verificare a situației generate de creșterea nejustificată a prețurilor la carburanți”

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că ANAF, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Concurenței au demarat controale la toate companiile petroliere din România.

„Am activat, încă de aseară, instituțiile de control și verificare a situației generate de creșterea nejustificată a prețurilor la carburanți.

Statul român are obligația de a-și proteja cetățenii, de a proteja economia, mai ales în această perioadă complicată, provocată de invazia militară rusă în Ucraina. Nu voi permite nimănui să profite de această situație pentru ca, din lăcomie sau din alte motive, să încerce să destabilizeze economia țării și viața cetățenilor.

Instituțiile responsabile vor fi ferme în verificările pe care trebuie să le facă și vor da sancțiuni drastice celor care încalcă legea.

România este o țară sigură, în care securitatea și siguranța noastră sunt garantate față de orice formă de agresiune, iar garanțiile trebuie să includă și stabilitatea economică. ANAF, ANPC, Consiliul Concurenței au demarat investigațiile pentru a lua măsurile necesare de stopare a oricăror practici ilegale, abuzive, care nu au nicio justificare reală economică.

Vor fi controlate toate companiile petroliere care funcționează în România. Am cerut tragerea la răspundere a celor vinovați și sancțiunile cele mai severe pentru cei care vor să genereze instabilitate.

Guvernul nu permite astfel de practici și va folosi toate instrumentele legale pentru a proteja cetățenii și mediul de afaceri.

Atrag atenția că orice altă tentativă de a destabiliza echilibrele economice ale țării va fi de îndată, ferm și aspru pedepsită prin intervenția statului român. ", a declarat Nicolae Ciucă, potrivit Digi24.

Virgil Popescu: „Este exclus să asistăm la o explozie a preţurilor la benzină şi la motorină”

Ministurul Energiei a oferit declarații la scurt timp după ce mii de șoferi s-au speriat că prețul la combustibil va crește extrem de mult.

„Este vorba despre reţeaua MOL, pentru că de la această reţea, de la Beiuş, a plecat această informaţie, de 11 lei. Această informaţie a fost rostogolită prin social media şi a ajuns la a crea panică în România într-un timp foarte scurt: cozi la benzinării cum că de mâine preţurile vor fi de 10 şi 11 lei şi, mai mult, că vom rămâne şi fără stocuri de benzină şi motorină. Este exclus să asistăm la o explozie a preţurilor la benzină şi la motorină, în condiţiile în care preţul barilului a început să scadă", a afirmat Virgil Popescu, la Digi24.

