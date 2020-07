Florin Cîţu: Cea mai mare sumă investită de guvernul României în primele şase luni -16,1 miliarde lei. Socialiştii de la PSD deţin recordul ruşinii- cele mai mici sume investite doi ani la rând

”Am promis investiţii şi asta am făcut. Există o singură soluţie de a ieşi din criză: INVESTIŢII! În acelaşi timp, alocarea masivă a resurselor bugetare spre investiţii, nu spre cheltuieli neproductive, GARANTEAZĂ o economie cu creştere economică mare neinflationista în viitor. În primele 6 luni, în mijlocul celei mai mari crize economice am făcut un lucru fantastic (pentru mulţi imposibil). Am investit o suma RECORD. Cea mai mare suma investită de guvernul României în primele şase luni -16.1 miliarde lei”, afimră ministrul Finanţelor.

El susţine că ”socialiştii de la PSD deţin recordul ruşinii- cele mai mici sume investite doi ani la rand (2017 şi 2018)”.

Florin Cîţu subliniază că investiţiile mari reprezintă încă un argument pentru care este ”optimist raţional” atunci când vorbeşte desprre revenirea economiei..