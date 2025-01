Daciana Sârbu și Victor Ponta ar fi divorțat în secret după 19 ani de căsnicie. La cine au rămas cele două fiice ale cuplului

Daciana Sârbu și Victor Ponta ar fi divorțat în secret după 19 ani de căsătorie.

Victor Ponta și Daciana Sârbu sunt părinții a doi copii: Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în anul 2020. Politicianul mai are un băiat, pe Andrei, dintr-o relație anterioară, potrivit elle.ro.

Zvonurile despre o posibilă separare au apărut încă din anul 2024, însă abia acum a ieșit la iveală documentul care confirmă despărțirea.

Victor Ponta și Daciana Sârbu ar fi divorțat în mare secret

Daciana Sârbu și fostul premier al României au ales să fie foarte discreți cu viața lor personală și nu au vorbit despre divorț. Însă, declarația de avere apărută pe site-ul Camerei Deputaților arată că Victor Ponta, în prezent deputat PSD de Dâmbovița și consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu pentru relații economice internaționale, a redevenit burlac.

De asemenea, în cele mai recente fotografii postate pe contul personal de Facebook, Victor Ponta apare fără verighetă.

De altfel, pe conturile de socializare ale Dacianei Sârbu, aceasta apare mai mult singură.

Potrivit presei, în urma separării, băiatul lui Victor Ponta, Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta, ar fi rămas alături de tatăl său. Cele două fiice, Irina și Maria, au rămas în grija Dacianei Sârbu.

De asemenea, potrivit declarației de avere a fostului premier, Victor Ponta a rămas proprietarul a trei apartamente situate în București, Istanbul și Dubai, potrivit digifm.ro.

Daciana Sârbu, declarații emoționante despre fiica pe care a adoptat-o: „Nu ne-am dorit un copil perfect”

În decembrie 2020, lumea a aflat că Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat o fetiță. Un an mai târziu, Daciana Sârbu a fost invitată în podcastul „Fain & Simplu” al lui Mihai Morar, ocazie cu care a povestit că, înainte de a face acest pas, ea și Victor Ponta s-au consultat cu Irina, fiica pe care o au împreună, dar și cu Andrei.

„Pur și simplu am simțit. În momentul în care am luat decizia împreună cu copiii, lucrurile au mers cumva natural. Andrei a spus că e pregătit să îi dea camera lui. Irina a spus că vrea să fie fată şi să nu-i dăm camera ei. Ea şi-a dorit foarte mult o soră şi era fericită. Nu ştia ce o aşteaptă exact, dar având suportul lor lucrurile au mers şi mai uşor (…) E nevoie de multă iubire şi multă atenţie. Trebuie să fii bine, să ai în jur oameni care să te sprijine şi poţi să muţi munţii. Dacă ai lângă tine un partener care îţi dă curaj și te sprijină, poţi face orice. Am luat decizia când eram toţi”, a declarat Daciana Sârbu, citată de elle.ro.

Daciana Sârbu a vorbit atunci și despre pașii pe care ea și soțul ei i-au urmat pe parcursul procesului de adopție.

„Nu e un proces ușor. Există un proces de acreditare a familiei adoptatoare, care durează și e normal să dureze. Există psihologi care te pregătesc. Acest proces se finalizează cu acest atestat pe care poţi să-l primeşti sau nu. Experienţa celor care te evaluează îi poate duce la concluzia că această familie nu e pregătită. După acest proces, în funcţie de ce optezi, să aștepți să te potrivească sistemul în momentul în care apare un copil conform criteriilor pe care le-ai spus sau varianta pe care am mers noi, există o listă a copiilor greu adoptabili şi acolo e un proces deschis.”

„Nu am avut criterii. Dosarul există şi această cerere în care spui vârsta şi alte lucruri. Noi ne-am dorit să fie fată și atât. Noi ne-am îndreptat spre copiii greu adoptabili, pentru că nu a contat nici ce probleme au avut, nici de ce erau pe acea listă. Eram pregătiţi pentru orice fel de copil, nu ne-am dorit un copil perfect, o situație ideală. Ne-am dorit să putem să oferim iubire, pentru că aveam de oferit și trecând prin câte am trecut noi, așa ca familie, nu am considerat că o situație dificilă ar fi fost imposibil de dus”, a mai spus ea, potrivit sursei citate mai sus.