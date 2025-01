Gabi Bădălău pune capăt zvonurilor despre relația cu Ema Uta. Ce a declarat afaceristul: „nu văd pe cine să deranjeze lucrul acesta”.

Gabi Bădălau a decis să ofere primele reacții cu privire la speculațiile apărute în online despre relația de cuplu dintre el și Ema Uta.

Afaceristul nu a vrut ca acest subiect să devină o întreagă telenovelă, motiv pentru care a luat decizia de a face lumină și de a clarifica toate zvonurile.

Citește și: Mama lui Gabi Bădălău, primele declarații despre Claudia Părtășcanu după ce a dat-o în judecată. Ce s-a întâmplat în Instanță

Iată ce a spus Gabi Bădălău despre statutul său și despre fosta relație cu Bianca Drăgușanu!

Articolul continuă după reclamă

Prima reacție a lui Gabi Bădălău după ce s-a zvonit că ar avea o relație cu Ema Uta. Formează sau nu un cuplu?

Gabi Bădălău a acordat un prim interviu pentru Antena Stars în care a pus capăt zvonurilor care au suprins toată România.

„Nu vreau să îmi expun viața publică. Nu cred că e nici grija voastră, nici a altcuiva ce prietenii am sau ce legături am, sau ce fac în viața mea personală. Nu am ce să confirm. În primul rând, sunt un tip singur de vreo două, trei luni, nu am nicio obligație față de nimeni, și dacă vorbesc cu vreo anumită domnișoară, în speță - Ema, care și ea este singură, nu văd pe cine să deranjeze lucrul acesta (...)

Eu vreau să am o viață liniștită. E problema mea dacă e un sâmbure de adevăr, sunt un bărbat singur, Ema e o femeie singură și dacă vorbim e problema noastră (...) Nu vreau să îmi expun viața privată” a declarat Gabi Bădălău la Un Show Păcătos.

Întrebat despre existența unei relații de tatonare pentru o posibilă iubire, afaceristul a explicat că și dacă ar fi, „ar fi problema lui și a ei”, fără să lase de interpretat alte lucruri.

Ema Uta a avut o relație cu Alex Bodi până de curând, care în trecut a fost și iubitul Biancăi Drăgușanu, iar reacțiile în acest sens au fost pe măsură în mediul online, acolo unde internauții au început să vorbească despre apariția unui patrulater amoros.

Citește și: Ema Uta și-a cumpărat un animal pe care mulți nici nu vor să îl vadă. Cu ce reptilă înfășurată în jurul gâtului a apărut în online

Cât despre fosta relație cu Bianca Drăgușanu, acesta a povestit că s-a încheiat în urmă cu aproximativ 3 luni și că nu speră la o impăcare, dat fiind faptul că s-au despărțit de comun acord.

„Am avut cu Bianca o relația mișto, a durat 4 ani, sper să rămână o relație cu respect, să ne păstrăm o anumită decență pentru ce a fost între noi, pentru copiii noștri, pentru familia noastră. Ne-am despărțit de vreo 3 luni de zile, nu am nicio obligație față de nimeni. Nu sper nicio împăcare. Am decis amândoi să ne despărțim” a explicat acesta.

Citește și: Bianca Drăgușanu a făcut turul locuinței sale de lux. Cum arată casa și când are de gând să treacă la nivelul următor | VIDEO