Investiții profitabile în timpul pandemiei Covid 19

Pe masura ce companiile continua sa se opreasca, oamenii se vor baza pe livrarile online de la giganti precum Amazon mai mult ca niciodata. De asemenea, se recomanda Alibaba ca o alta alegere importanta in spatiul de comert electronic. Cu oameni din toata tara care se grabesc in supermarketuri sa se aprovizioneze cu alimente precum conserve, companiile care produc astfel de produse reprezinta o buna investitie. Companii precum Johnson & Johnson, dar si companiile autohtone care sunt specializate in produse farmaceutice si de consum, vor beneficia, de asemenea, de cresterea cererii in timpul focarului.

Fonduri de investitii imobiliare sau REIT

Acronimul REIT inseamna Real Estate Investment Trust. Vorbim, in acest caz, despre o entitate care functioneaza asemenea unui fond de investitii. Diferenta este insa ca sumele adunate sunt folosite pentru achizitia si gestionarea unor proprietati imobiliare. Aceste investitii reprezinta variante excelente pentru persoanele care sunt pasionate de sectorul imobiliar, dar care vor sa scape de bataia de cap cu care vine aceasta nisa. Cei care fac o asemenea investitie nu trebuie sa isi faca griji ca pretul unei locuinte este prea mare. O asemenea problema, sau alte lucruri de gen vor fi administrate de cel care se ocupa de acest fond.

Cum functioneaza? Banii sunt cumparati pentru a cumpara locuinte. Acestea vor fi ulterior inchiriate. Aceste fonduri de investitii trebuie, legal, sa plateasca cel putin 90% din totalul veniturilor impozabile catre actionari.