OMV Petrom: Activitatea în zonele de producţie din Upstream, în rafinărie şi în centrala electrică a fost organizată astfel încât să asigure continuitatea operaţiunilor; ne confruntăm cu o situaţie globală fără precedent

“Ne confruntăm cu o situaţie globală fără precedent, care necesită un răspuns rapid şi ferm din partea oamenilor, a companiilor şi a autorităţilor. Ne-am mobilizat echipele şi lucrăm îndeaproape cu autorităţile pentru a asigura energiade care ţara are nevoie, implementând în acelaşi timp măsuri adecvate pentru sănătatea angajaţilor şi clienţilor noştri”, spune Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Pentru a asigura furnizarea de energie, compania a activat Planul pentru Continuarea Activităţii,care prevede măsuri specifice pentru asigurarea continuităţii operaţiunilor esenţiale, ţinând cont de etapele diferite ale situaţiei generate de coronavirus.

”O echipă de management special desemnată monitorizează zilnic situaţia şi lucrează intens să ţină sub control impactul asupra operaţiunilor şi al infrastructurii critice. Activitatea în zonele de producţie din Upstream, în rafinărie şi în centrala electrică a fost organizată astfel încât să asigure continuitatea operaţiunilor, implementând în acelaşi timp măsurile impuse de autorităţi. Pentru protejarea angajaţilor şi clienţilor noştri, am implementat lucrul de acasă pentru angajaţii care pot lucra de la distanţă şi am flexibilizat programul de lucru. Folosim în mare măsură aplicaţii online şi instrumente video şi electronice pentru şedinţe şi pentru semnarea documentelor, asigurând astfel, pe cât de mult posibil, distanţarea socială”, precizează compania.

Toate măsurile recomandate de autorităţi au fost implementate în staţiile de carburanţi, OMV şi Petrom, de la măsuri stricte de igienă la mesaje despre prevenţie pentru clienţi şi închiderea temporară a zonelor gastro, furnizând doar produse alimentare la pachet, spun reprezentanţii OMV Petrom.