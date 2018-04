Preţurile pentru energia electrică vor fi recalculate. Vom plăti mai puţin! Cum vom recupera banii pentru facturile umflate din ultimii şapte ani

Românii ar trebui să primească energie electrică gratuită jumătate de an sau chiar un an. Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei confirmă că va SCĂDEA tarifele, dacă se dovedeşte că furnizorii i-au furat pe consumatori timp de ŞAPTE ani.

Consiliul Concurenţei a amendat deja mai multe companii care ar fi format un cartel al contoarelor. Au umflat preţurile echipamentelor iar costurile s-au reflectat, apoi, în facturi.

După scandalul facturilor umflate la energie electrică de distribuitori, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei vrea să înceapă propria anchetă să vadă cât de mult au fost majorate artificial facturile.

Înţelegerea lor înseamnă facturi mai mari pentru noi în ultimii ani. Mai exact, la fiecare factură, am plătit între 5 sau chiar 10% mai mult în urma înţelegerii companiilor de distribuţie. La un consum de o sută de lei să spunem, pe lună am dat mai mult cu 5 sau chiar 10 lei, iar pe un an înseamnă între 60 şi 120 de lei pentru fiecare familie. În cei 7 ani în care companiile s-au pus de acord să umfle preţurile pentru distribuţie înseamnă că am dat mai mult între 420 de lei şi peste 800 de lei, în cazul nostru. De banii aceştia ar trebui să primim câteva luni energie electrică gratis.