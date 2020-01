Românii mănâncă tot mai des în oraş, la restaurant! Valoarea industriei a crescut cu 16% doar în ultimul an

Tinerii sunt însă cei care fac ca industria resturantelor, a cantintelor şi a cafenelelor să înflorească. Valoarea pieţei a crescut cu 16% anul trecut.

Deşi industria restaurantelor e în creştere, românii mai au mult de recuperat până să ajungă din urmă alte popoare europene.

George Butunoiu, blogger culinar: Este inca un obicei puternic înrădăcinat în cultura şi chiar in identitate noastra natioana ca oamenii sa se intalneasca acasa unii la altii. Ceea ce in Occident nu exista, mai ales in tarile din europa centrala si nordice.