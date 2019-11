Touroperator: Companiile din domeniile farmaceutic, agricultură, IT, FMCG şi auto sunt cei principalii organizatori de evenimente corporate pentru angajaţi, piaţă ce creşte cu 20% pe an

Astăzi, proiectele din categoria MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) inedite sunt mai bine primite de clienţii corporate, deoarece au realizat că mentalitatea şi aşteptările celor cărora li se adresează s-au schimbat, spun reprezentanţii Aerotravel. Aceştia cer de la un eveniment nu doar eficienţă, adică bifarea obiectivelor de marketing sau HR, ci şi transferarea uneia dintre cele mai importante promisiuni ale social media către utilizatorul final: entertainment, adaugă aceştia.

Capitalele europene se află într-o permanentă competiţie pentru a se menţine în top destinaţii

"Astfel, anul acesta am organizat pentru un client o petrecere - o cină ieşită din comun, care a reunit arome şi gusturi din fiecare cultură reprezentată în sediul regional al companiei multinaţionale. Dacă este uşor să găseşti un chef care să prepare câte două-trei feluri de bază din câteva ţări europene şi chiar asiatice, lucrurile sunt o idee mai complicate când ajungem la bucătăria africană, cu adevărat exotică pentru noi", a povestit Antonio Niţu.

De asemenea, capitalele europene se află într-o permanentă competiţie pentru a se menţine în top destinaţii pentru evenimentele corporate, Roma, Londra, Paris, Amsterdam şi Berlin fiind printre cele mai căutate în acest scop.

”Europa este preferată nu doar datorită accesibilităţii, ci şi pentru că este foarte ofertantă atât din punct de vedere al facilităţilor, cât şi al conceptelor de evenimente: aici poţi realiza proiecte unice, cu adevărat ieşite din comun”, mai spun ei.

În ceea ce priveşte România, există, în continuare, "destinaţii clasice" pentru evenimente de amploare, atât datorită proximităţii de sediile companiilor, cât şi serviciilor turistice disponibile: Bucureşti, Valea Prahovei, Sibiu şi Cluj-Napoca. Acestea sunt completate de destinaţii care urmează harta dezvoltării economice a României (Timişoara şi Iaşi), precum şi potenţialul redescoperit sau în curs de reconstruire prin investiţii semnificative în facilităţi de cazare şi evenimente corporate în Bucovina sau Delta Dunării.

Companiile de transport aerian low-cost au constituit un factor important în redesenarea hărţii destinaţiilor MICE.

”Astfel, după apariţia companiilor aeriene low-cost, destinaţiile europene, în special capitalele, au devenit mult mai accesibile pentru organizarea de evenimente, conferinţe sau team building-uri. Numărul zborurilor pe fiecare destinaţie a crescut, în timp ce tarifele au scăzut datorită concurenţei dintre companiile aeriene low-cost, astfel că, în prezent, clientul corporate are la dispoziţie o varietate foarte mare de destinaţii externe şi tarife atractive, care se încadrează în bugetul de evenimente al companiei”, arată datele Aerotravel.

Dacă până acum zece ani, firmele de pe piaţa românească organizau exclusiv sau în principal evenimente în ţară, în prezent optează din ce în ce mai mult pentru evenimente externe, atât întâlniri de afaceri, cât şi proiecte de tip incentive. Din totalul firmelor care organizează evenimente corporate, 40% sunt firme autohtone, cu capital românesc, în timp ce 60% sunt companii cu acţionariat străin.

"Astăzi, nicio companie nu mai organizează evenimente doar pentru a bifa o anumită destinaţie sau o petrecere 'obligatorie' de sfârşit de an. Companiile vor să ofere propriilor angajaţi experienţe memorabile, care să contribuie la coeziunea şi motivarea acestora. La nivel global, firmele au înţeles că, pentru a se menţine în topul preferinţelor clienţilor, au nevoie de coeziunea angajaţilor şi de o vizibilitate specială, atât în interiorul, cât şi în exteriorul organizaţiei. De aceea, pe lângă obiectivele îndrăzneţe care ţin de dezvoltare şi vânzări, companiile au intrat într-o veritabilă competiţie pentru a oferi experienţe unice, şi nu simple evenimente, iar aici am în vedere nu doar lansările de produse hi-tech, ci şi team building-urile marilor jucatori din IT", a arătat Antonio Niţu.

În funcţie de mediul economic, Aerotravel îşi setează în fiecare an o creştere de 15% - 20% pentru evenimentele corporate. În primele zece luni din acest an, compania a depăşit 700 de evenimente organizate, iar cel mai mare dintre ele a avut peste 1.000 de participanţi din FMCG şi s-a desfăşurat în Bucureşti, în mai multe locaţii.

Grupul Aerotravel include Aerotravel, adică reţeaua naţională specializată în turismul de afaceri şi evenimente corporate care comunică prin intermediul brand-ului Travel Leaders Romania, Fabrica de Vacanţe, care oferă pachete turistice în orice destinaţie prin intermediul agenţiilor de stradă şi al platformei online, precum şi turoperatorii CruiseHub, care propune croaziere pe toate mările şi oceanele lumii, şi AeroVacanţe, agenţia organizatoare de sejururi în Skiathos, Italia, Caraibe şi Asia.

Sursa : news.ro